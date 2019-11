Manovra | stretta sugli appalti e più oneri anche per i condomini

Manovra - parte la carica degli emendamenti. M5s e Pd : “Limitare la stretta su auto aziendali ai nuovi contratti” : Limitare la stretta sulle auto aziendali ai nuovi contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2020. Lo prevede uno dei 400 emendamenti alla Manovra presentati dal M5S. Obiettivo è permettere alle aziende di programmare un ricambio del parco aziendale con veicoli ibridi o elettrici senza incidere su quelli già noleggiati. I Cinque stelle propongono anche di ridurre l’aliquota Iva sui kit di pannolini lavabili per l’infanzia. In commissione ...

Manovra - Gualtieri : “Diminuisce la pressione fiscale. Stime fantasiose sull’impatto della plastic tax e della stretta sulle auto aziendali” : La Manovra “non solo diminuisce la pressione fiscale in misura considerevole rispetto al tendenziale, ma riduce le tasse anche rispetto all’anno precedente”. Infatti “al netto della lotta all’evasione e delle misure sulle Dta bancarie (le imposte differite attive, ndr), le vere e proprie misure che si possono assimilare a tassazione ‘cubano’ 3,4 miliardi su un complesso di Manovra di 30 miliardi”. A ribadirlo, ...

Manovra : Governo studia la stretta sulle finestre di Quota 100 per ridurre le micro-tasse : Il testo della nuova Legge di Bilancio è approdato da alcuni giorni al Senato per iniziare l'iter parlamentare che dovrebbe portare alla conversione in legge definitiva. Tuttavia, sarebbero già allo studio alcuni correttivi per ridurre l'impatto della plastic-tax e delle tasse sulle auto aziendali. Probabile dietro-front del Governo su micro-tasse Le tasse sulla plastica e sulle auto aziendali e l'inversione contabile negli appalti sono alcune ...

Manovra - stretta su Quota 100 - l?ipotesi per lo stop su plastica e auto : Dalla tassa sulla plastica al prelievo sulle auto aziendali, passando per gli appalti. Sulle tasse inserite nella Manovra il governo prepara una serie di marce indietro. Parziali o totali che siano,...

Manovra - che cosa cambia per i dipendenti e per le partite Iva : da taglio del cuneo e stretta sui buoni pasto ai paletti per la flat tax : I dipendenti ottengono un primo mini taglio del cuneo fiscale. Ma, insieme a una quarantina di euro in più in busta paga, per loro arrivano la discussa stretta fiscale sulle auto aziendali e quella sui buoni pasto cartacei. Anche per le partite Iva il testo del ddl di Bilancio appena inviato al Parlamento per la conversione in legge – passibile quindi di ulteriori modifiche fino a fine anno – è una vittoria a metà. Dopo il tira e ...

Manovra - Zanetti : “Stretta fiscale su auto aziendali? Norma stupida. Nel governo Renzi vaccate così clamorose non le abbiamo fatte” : “La misura sulla tassazione delle auto aziendali? Durante la mia esperienza di viceministro dell’Economia nel governo Renzi, devo dire che il ministro Padoan un pochino ascoltava e per fortuna Renzi ascoltava un po’ di più il sottoscritto. Quindi, anche se non abbiamo fatto tutto perfettamente, vaccate così clamorose ce le siamo risparmiate“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) da ...

Manovra - torna piena rivalutazione per le pensioni tra 1.500 e 2mila euro. Stretta sulle auto aziendali. Le novità dell’ultima bozza : torna la piena rivalutazione per le pensioni tra i 1.500 e i 2mila euro, quelle cioè tra tre e quattro volte il minimo. A prevederlo è l’ultima bozza della legge di Bilancio, risultato dei vertici di maggioranza che si sono tenuti martedì e mercoledì a Palazzo Chigi. Sul fronte dei nuovi balzelli, nel testo c’è una Stretta sulle auto aziendali: lo sconto al 30% del valore (ai fini fiscali) di auto e ciclomotori concessi in uso ...

Manovra : aiuti alle famiglie - partite Iva e affitti. Stretta sulle auto aziendali : Dalla Carta Bimbi (fino a 400 euro per figlio) alle tre fasce per il bonus in busta paga. La bozza della Manovra in 93 articoli.

Manovra - bozza decreto fiscale : stretta sul contante dal pos ai superbonus : Il duello all’evasione è vivo nella bozza del decreto fiscale: limita l’uso del denaro contante a mille euro. La Manovra economica 2020 parte con un déjà-vu sull’uso del contante, reintroducendo le limitazioni del denaro liquido proposte dal Governo Monti. Precisamente il decreto fiscale prevede per i primi due anni una riduzione del contante da 3 mila a 2 mila euro; poi scatterà dal primo gennaio 2022 la soglia dei mille euro. Al momento ...

Manovra - slittano stretta su contante e Pos : cosa cambia : slittano al primo luglio sia il muovo tetto a 2 mila euro sull'utilizzo del contante sia le sanzioni per commercianti ed esercenti che rifiutano i pagamenti elettronici. Con questo compromesso la...

Salta l'assegno unico per i figli in Manovra. Caccia a 7 miliardi da lotta evasione : stretta sulle pompe bianche : L’ufficialità la dà il viceministro dell’Economia in quota dem Antonio Misiani nell’aula del Senato, al termine della discussione generale sull’aggiornamento al Def: l’assegno unico per i figli “non riusciremo ad affrontarlo in questa legge di bilancio”. Non si farà perché non ci sono i soldi e questo è uno dei tratti che deve scontare una manovra prosciugata dal conto ...

Manovra : Conte a sindacati - ‘misure per evitare stretta consumi famiglie’ : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Rispetto allo scenario tendenziale dell’aumento dell’Iva, il governo ha predisposto tutte le misure per evitare la stretta sui consumi delle famiglie, che avrebbe comportato un rincaro medio a famiglia di 540 euro l’anno. evitare l’aumento delle clausole già di per sé ha un forte impatto”.L'articolo Manovra: Conte a sindacati, ‘misure per evitare stretta consumi ...

Pensioni e Manovra 2020 : per la quota 100 possibile stretta sui redditi : Prosegue la discussione interna al governo giallo-rosso in merito alla prossima legge di bilancio 2020 ed ai possibili interventi. Tra i passaggi chiave il bonus mobilità, l'intervento sull'Iva e l'incentivazione alla moneta elettronica ed il taglio del cuneo fiscale, oltre ovviamente alla flessibilizzazione dell'accesso alla pensione. Su quest'ultimo punto si attende la proroga dell'APE sociale e dell'opzione donna, ma un nodo che ancora non ...

Manovra - ritocchi Iva o stretta sui bonus fiscali : è rebus. Pd insiste : giù le tasse sul lavoro : Ritoccare l'Iva, ma in chiave sociale, o avviare una stretta sulle tax expenditures, tante volte annunciata e mai effettivamente realizzata. A 48 ore dal varo della nota di aggiornamento al Def,...