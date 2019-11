L' operazione Rai Play ha tempi lunghi

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Raiha iniziato il 13 novembre la propria avventura con l’offerta in esclusiva sulla piattaforma di un programma popolare adatto a una rete generalista della tv lineare. Fiorello ha interpretato alla meglio il ruolo di trasportatore di pubblici dal vecchio al nuovo, dalla tv che offre quello che vuole quando vuole alla tv del frammento, del quando vuoi, dove vuoi. Chiamato al ruolo di Caronte o di Hermes o di San Cristoforo patrono dei trasportatori, Fiorello e i suoi ospiti sono stati seguiti su Viva Raiper 114 milioni di secondi il primo giorno di esclusiva Internet. Qualcosa come 32 mila ore generati da 253 mila click sul programma o su propri frammenti.La diretta in esclusiva su Internet ha però stravolto le usuali caratteristiche di quel tipo di consumo, così l’84% delle visioni di Viva Raiè stato seguito in lineare, insomma come se ...

