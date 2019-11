Kenya - abitanti di un villaggio massacrano con un machete un elefante intrappolato : Lavinia Greci L'animale, che si era ferito a una gamba a causa di una caduta in una voragine, è rimasto intrappolato ed è stato preso di mira da diverse persone che lo hanno colpito con ferocia. Sul caso indagano gli investigatori per punire i responsabili Nel video la dinamica appare molto chiara: un gruppo di persone, armate di asce e machete, si accaniscono su di lui con una forma di violenza estrema. Lui prova a rialzarsi, ma non ...