Ho i sensi di colpa per le gemelline morte nel Tevere Parla il Dottor Vento

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) “Mi porto dietro idianche se più di così per lei non avremmo potuto fare” - rivela Giovanni, primario della Terapia intensiva neonatale del Policlinico Gemelli, raccontando l’esperienza vissuta circa un anno fa con Pina. A dicembre 2018, Pina si gettò nelcon le duepartorite premature l’agosto precedente, dimesse dall’ospedale dopo 4 mesi di ricovero. Un gesto estremo, compiuto da una donna che aveva paura che le bambine non sarebbero cresciute perfettamente sane per via dei danni causati dalla prematurità. A circa un anno da quel drammatico e, l’ospedale ha dato vita ad un centro aperto 24 ore su 24, permettendo ai genitori (dotati di un badge) di entrare in terapia intensiva ed accostarsi alle incubatrici senza barriere e garantendo la presenza di psicologi strutturati ...

