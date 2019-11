Ex Ilva | Zingaretti | Bisogna far tornare Mittal al tavolo per trovare una

Rissa nel governo - Zingaretti stop ai decreti sicurezza e avanti con ius soli - Di Maio “Con mezza Italia sott’acqua - la crisi dell’Ilva - il Pd pensa allo ius soli - sono sconcertato” : Più giorni passano e i rapporti tra il Pd e il M5S diventano effervescenti. Le parole ad effetto pronunciata da Zingaretti sul palco di Bologna all’iniziativa “Tutta un’altra storia” non sono per nulla piaciute al M5S. In particolare al capo politico del M5S non è piaciuto che con la situazione critica nella quale si trova l’Italia per le inondazioni che stanno colpendo da nord a sud e con la crisi dell’Ilva che potrebbe costare il ...

Luca Ricolfi sul caso Ex Ilva : "Renzi e Di Maio salvi - perché a pagare dazio saranno Pd e Zingaretti" : L'addio di ArcelorMittal dall'ex Ilva sta facendo vacillare un'alleanza già fragile. Molte delle colpe potrebbero ricadere sui Cinque Stelle non solo contrari allo scudo penale, ma anche incapaci nel prendere provvedimenti. Prima è toccato a Luigi Di Maio il ruolo di ministro dello Sviluppo economic

Ex Ilva - Zingaretti : ora uniti.No ricatti : 19.45 Per affrontare il confronto con Arcelor Mittal sulla ex Ilva di Taranto "serve una grande unità delle forze politiche e nel Paese". Lo sottolinea il segretario del Pd, Zingaretti. Poi afferma: "Siamo disposti anche a rivedere il punto dello scudo penale, se l'azienda volta pagina e ammette di avere un problema di crisi industriale. Nessuno si permetta anche solo di pensare che quel sito possa essere messo in discussione". "Dobbiamo ...

Renzi : “Io come Jessica Rabbit - non sono cattivo ma mi dipingono così”. E su ex Ilva : “Conte abbia il sostegno di tutti - da Salvini a Zingaretti” : “Se vince il centrodestra in Emilia Romagna, io faccio cadere il governo Conte Due? Ma de che? Io sono come Jessica Rabbit. Non sono cattivo, è che mi dipingono così“. sono le parole del senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di “Non stop news”, su Rtl 102.5. E sottolinea: “Parliamoci chiaro: ma a chi interessa cosa accadrà il giorno dopo le elezioni in Calabria, Emilia Romagna e in Toscana? Vorrei fare un ...

**Ex Ilva : Zingaretti - ‘Calenda? se volesse - potrebbe dare mano’** : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Se Calenda volesse dare una mano a questo governo, perché non utilizzarlo in alcune situazioni di difficoltà di alcune grandi aziende?” Calenda commissario Ilva o di Alitalia? “Non mi permetterei mai di dirlo, ma lo spirito deve essere quello della passione nel risolvere i problemi e non nel fare le polemiche”. Lo dice Nicola Zingaretti a Di Martedì su La7. L'articolo **Ex Ilva: ...

Ilva - Nicola Zingaretti apre all'immunità : nel governo è tutti contro tutti : Scontro totale sull'Ilva dopo la decisione di ArcelorMittal di lasciare l'impianto siderurgico. In questo contesto, nelle ultime ore, filtrano voci su una controcordata che sarebbe guidata da Sajjan Jindal che aveva già presentato un’offerta vincolante con Arvedi, Del Vecchio e Cassa Depositi. Ma al