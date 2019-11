CorSport | Ghoulam ha avuto un chiarimento con Ancelotti sul suo momento di precarietà

CorSport : Milan-Napoli - Milik non ce la fa. Buone speranze per Manolas e Ghoulam. Allan ancora in forse : Milik non ce la farà a recuperare per la partita di sabato contro il Milan, scrive il Corriere dello Sport. Per tornare arruolabile dovrà finire tutto il primo ciclo di terapie, iniziato solo 8 giorni fa. gli occorre riposo per tornare velocemente in campo. Sembrano invece in ripresa Manolas e Ghoulam, che da ieri hanno fatto ritorno in gruppo. Allan probabilmente si aggregherà oggi: ieri ha continuato a seguire la tabella personalizzata per ...

CorSport : migliorano Allan e Ghoulam. Da lunedì torneranno ad allenarsi in gruppo : La pausa per le Nazionali servirà ad Ancelotti per recuperare un po’ dei suoi calciatori a mezzo servizio per infortuni. Manolas tornerà in campo contro il Milan. Ma anche per Ghoulam e Allan ci sono buone speranze. Il brasiliano dà segni di miglioramento dalla distorsione al ginocchio destro rimediata in Napoli-Atalanta. Il dolore è sempre più debole e l’obiettivo di Ancelotti è di reinserirlo nel gruppo lunedì, dopo le 48 ore di pausa che ...

CorSport : Manolas - Ghoulam e Allan dovrebbero rientrare Milan-Napoli : Domani riprenderanno gli allenamenti a Castel Volturno, dopo il giorno di riposo concesso ai calciatori del Napoli. E da domani saranno analizzate le condizioni di Manolas, scrive il Corriere dello Sport. Il difensore greco è ancora alle prese con i postumi dell’infrazione costale e giovedì è anche stato colpito da un virus influenzale che lo ha costretto a saltare la partita con il Genoa. Domani si cercherà di capire che tempi ci sono per il ...

CorSport : Ghoulam in crisi di identità. Necessario recuperarlo psicologicamente : Il mistero Ghoulam continua. Ancelotti dice che sta bene ma non lo schiera in campo. Il Corriere dello Sport scrive che il difensore algerino è scivolato ai margini del progetto a causa dei postumi dei tre interventi che dal 2017 “l’hanno reso umano ed hanno scatenato una crisi d’identità che l’ha spostato in panchina o in tribuna”. Bisognerà tentare di recuperarlo psicologicamente, perché è giusto così, scrive il quotidiano, e perché, quando la ...

CorSport : contro la Spal ballottaggio Ghoulam-Malcuit. Milik-Mertens in attacco : Domani, contro la Spal, in Napoli di Ancelotti schiererà la dodicesima formazione diversa in dodici partite. Tra i pali ci sarà di nuovo Meret, il grande ex. Davanti a lui, centrali, Koulibaly e Luperto, confermato dopo la prestazione in Champions, che sarà alla sua seconda partita consecutiva da titolare, la terza in stagione. L’emergenza in difesa resta, con Kostas Manolas che ieri ha annunciato che non ci sarà neanche contro la Spal. Il ...

CorSport : Ghoulam non convocato perché non si è allenato bene : Se sabato aveva fatto notizia la panchina di Ghoulam, la sua esclusione ieri dai convocati per Salisburgo ha fatto scalpore, scrive il Corriere dello Sport. Contro il Verona Ghoulam era rimasto in panchina nonostante l’infortunio di Mario Rui Ancelotti aveva preferito schierare a sinistra Di Lorenzo un’esclusione eccellente, non c’è che dire, quasi come la tribuna contro il Genk: a quanto pare il rendimento di Faouzi in ...

CorSport : Salisburgo-Napoli - pronto Mertens. Mario Rui in vantaggio su Ghoulam : Mercoledì il Napoli incontrerà il Salisburgo, poi domenica ci sarà la Spal a Ferrara. Il turnover è un’esigenza ormai irrinunciabile, scrive il Corriere dello Sport ma la rivoluzione può essere graduale. Meret in porta dà certezze alla squadra. Davanti a lui, Di Lorenzo può stare a destra, a sinistra e anche al centro. Sulla sinistra si può intervenire con Mario Rui che è tornato in forma, dopo due panchine precauzionali in Nazionale e con il ...