Fonte : wired

(Di mercoledì 20 novembre 2019) (foto: BEHROUZ MEHRI/AFP via Getty Images) Nei giorni caldi delle proteste contro l’aumento del prezzo della benzina, i cittadini iraniani si sono svegliati senza la possibilità di accedere alla rete. Tutto è iniziato con forti rallentamenti della connessione,racconta l’edizione americana di Wired, ma la situazione è ben presto peggiorata, tanto che già nella giornata di sabato i media dell’area riferivano di uno “spegnimento quasi totale dinell’intera nazione”. L’operazione, che NetBlocks ha definito “una delle più complesse” mai architettate, è stata ordinata dal governo di Teheran per prevenire la fuga di immagini delle proteste e al tempo stesso compromettere i principali canali organizzativi dei manifestanti e nel giro di 24 ore ha ridotto del 95% il numero di connessioni attive nel paese. Nonostante esistano dei validi ...

MilanoCitExpo : Come l’Iran è riuscito a “spegnere” internet #DipartimentoInnovazioneTecnologia - Tecnoetica : Pazzesco! Come dicevano quelli? 'Internet porterà la democrazia'. Illusi del determinismo tecnologico - antocalderone : Come l’Iran è riuscito a “spegnere” internet -