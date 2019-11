Anticipazioni U&D | Giulio in crisi per la scelta dice a Giovanna che è una bambina

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono classico e lerivelano che proprio questo pomeriggio 20 novembre sono stati registrati i nuovi appuntamenti che avremo modo di vedere in onda tra qualche settimana su Canale 5. Le attenzioni sono state poste soprattutto sul percorso sentimentale diRaselli, il quale si trova sempre più combattuto trae Giulia, le due pretendenti che hanno fatto breccia nel suo cuore. Eppure, chi credeva che Raselli fosse giunto praticamente ad un passo dallafinale dovrà ricredersi, dato che questo pomeriggio il tronista ha ammesso di non essere ancora pronto per compiere il 'grande passo' e non sono mancate le liti in studio con le due ragazze. Gli spoiler di Uomini e donne,non è pronto per lafinale Nel dettaglio, infatti, lesu Uomini e donne trono classico rivelano che si è ripartito ...

zazoomblog : Anticipazioni U&D del 20 novembre Juan Luis conosce altre dame: Gems in lacrime - #Anticipazioni #U&D… - zazoomblog : Anticipazioni U&D over: Ida delusa dal poco trasporto di Riccardo - #Anticipazioni #U&D #over: #delusa - infoitcultura : Anticipazioni U&D: Giulia ha scelto Daniele dopo un ballo, per Alessandro ipotesi trono -