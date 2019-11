Live – Non è la d’Urso | Paolo Brosio | Sono stato frainteso | non copro gli

Live Non è la D’Urso - Vittorio Sgarbi sbotta contro Vladimir Luxuria : “Tu eri una prostituta! Hai il c***o! Eri o no un uomo?” : Scintille in studio a Live non è la D’Urso tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria. Quello che doveva essere un confronto tra i due si è trasformato infatti in una lite furibonda. Tutto è partito da una dichiarazione rilasciata qualche tempo fa dal critico d’arte che associava l’ex parlamentare alla prostituzione: parole forti, che Sgarbi non solo non ha smentito ma ha rilanciato sostenendo di averlo letto in un’intervista ...

Live Non è la D’Urso - il pubblico le incita e scatta il bacio saffico. Tutto in diretta : L’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso è stata particolarmente infuocata. E non solo per lo scontro durissimo tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria e per le rivelazioni scioccanti di Heather Parisi, che per la prima volta ha rivelato di aver subito violenze domestiche per sette anni. C’è stato anche un bacio saffico nel corso della serata di lunedì 18 novembre. D’altronde Barbara D’Urso aveva annunciato che sarebbe stata una puntata ...

Heather Parisi a Live-Non è la D'Urso : "Pestata per 7 anni dal mio compagno - come mi ha ridotto" : Racconto choc di Haether Parisi a Live-Non è la d’Urso su Canale 5. La ballerina, per la prima volta con marito e figli in tv, ha voluto parlare face to face a Barbara D'Urso per raccontare un episodio mai svelato prima. “Per sette anni sono stata picchiata e umiliata dal mio ex compagno", ha tuonat

Taylor Mega a Live : ‘Non ero ubriaca - ero brilla’ : Drink in mano e sorriso compiaciuto di chi sa di aver fatto una marachella, Taylor Mega è ospite di Live – non è la d’Urso nella puntata in onda lunedì 18 novembre su Canale 5 per spiegare quanto accaduto la scorsa settimana. Il collegamento ‘alcolico’ In collegamento da Sharm El Sheik infatti l’influencer era apparsa piuttosto confusa e più che parlare biascicava in maniera incomprensibile. Barbara d’Urso ...

L’incredibile Rivelazione di Heater Parisi a Live Non è la D’Urso! : Intervista esclusiva di Barbara D’Urso a Heather Parisi: la ballerina, in diretta a Live – Non è la D’Urso, oltre a presentare il marito e i due figli gemelli ha deciso di raccontare una parte dolorosa della sua vita. Ecco le sue parole! Tra gli ospiti più attesi della puntata di Live Non è la D’Urso troviamo senza alcuna ombra di dubbio Heather Parisi. La bellissima ballerina americana in studio si è presentata per la prima volta ...

Live MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : solo Bradl con un tempo - non si gira per le basse temperature : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52: Tra le attrazioni di questo Test, la nuova coppia Binder-Espargaro di KTM New number, new adventure for @BradBinder_41! �3? And a new team-mate for @polespargaro! Cast e personaggi di Adriano OLivetti – La forza di un sogno stasera su Rai1 - Luca Zingaretti non è solo Montalbano : Tornano in scena Cast e personaggi di Adriano Olivetti - La forza di un sogno. stasera, 19 novembre, Rai1 ripropone la miniserie con Luca Zingaretti, che andò in onda nel 2013 in due puntate, rispettivamente il 28 e 29 ottobre. La coproduzione Rai Fiction -Casanova Multimedia prodotta da Luca Barbareschi con la collaborazione di Telecom Italia, porta la regia di Michele Soavi, nipote dello stesso Olivetti (sua madre, Lidia, è figlia ...

Ascolti Live Non è la d’Urso - 18 novembre : Barbara supera il 15% : Live Non è la d’Urso, Ascolti di ieri: Barbara d’Urso al 15% di share contro il calcio su Rai1 È andata in onda ieri sera, lunedì 18 novembre, una nuova puntata di Live Non è la d’Urso e questi sono stati gli Ascolti per Barbara d’Urso: 2.532.000 telespettatori e il 15.1% di share. Si tratta del record di Ascolti di Live per questa stagione, dovuto anche ad una serata molto “facile”, per così dire, visto che ...

Heather Parisi a Live - Non è la D'Urso - dramma privato : "Ho subito 7 anni di violenze - calci - pugni e sberle" : Il dramma privato di Heather Parisi a Live - Non è la D'Urso. La showgirl americana, accompagnata in studio dal marito Umberto Anzolin e visibilmente commossa, ha confessato a Barbara D'Urso di aver subito pesanti violenze fisiche e psicologiche da un uomo, per 7 anni. Leggi anche: "Quanto ero arri

Vittorio Sgarbi - la lite a Live con Vladimir Luxuria degenera : “Ce l’hai il c… o no? Non mentire!” : Uno scontro durissimo a Live Non è la D’Urso con protagonisti Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria. Il primo era insieme a Vittorio Feltri di fronte alle famose sfere e dopo aver discusso delle esagerazioni di Feltri, il dibattito si è spostato sulle passate dichiarazioni di Sgarbi sul conto di Vladimir. Nel dettaglio, in una puntata di Live di mesi fa, Sgarbi aveva dichiarato di aver visto per la prima volta Vladimir Luxuria “battere travestita ...

Live-Non è la D'Urso - Laura Desiree? La giornalista che si spoglia durante i tg - in studio così : Momenti davvero piccantissimi in studio a Live-Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso in prima serata su Canale 5 il lunedì sera. E non si parla delle sferate contro Vittorio Feltri e Vittorio Sgarbi, un duello brutale dove sono volate parole grossissime. Si parla di quanto avvenuto dopo. G