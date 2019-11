Live Non è la D’Urso | il pubblico le incita e scatta il bacio saffico Tutto in diretta

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 19 novembre 2019) L’ultima puntata di– Non è laè stata particolarmente infuocata. E non solo per lo scontro durissimo tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria e per le rivelazioni scioccanti di Heather Parisi, che per la prima volta ha rivelato di aver subito violenze domestiche per sette anni. C’è stato anche unnel corso della serata di lunedì 18 novembre. D’altronde Barbaraaveva annunciato che sarebbe stata una puntata dalle tinte hot l’ultima di– Non è la D’Urso e così è stato. Ma partiamo dall’ingresso in studio di una delle ospiti più attese, arrivatamente da Toronto, Canada. Stiamo parlando di Laura Desiree, una delle conduttrici di Naked News, il popolare notiziario canadese famoso per le conduttrici che danno le notizie mentre si spogliano davanti alla telecamera. (Continua dopo la foto) La giornalista, che è nata a Toronto e ha ...

NekOfficial : In viaggio verso Monaco ascoltando i pezzi nuovi, scrivendo altre melodie con un leggero principio di influenza...… - WeCinema : Se siete fan del Blasco, non potete perdere ‘Vasco Non Stop Live 018 + 019’, il docufilm di Pepsy Romanoff che tram… - matteosalvinimi : Buongiorno Amici, in diretta da Forlí, la pioggia non ci ferma! ?? #26gennaiovotoLega #BorgonzoniPresidente… -