CorSport | De Laurentiis volerà a Liverpool con il Napoli Sarà l’occasione per un

CorSport : il Napoli e Fabian vicini al rinnovo. De Laurentiis vuole una clausola da 180 milioni : Il Napoli e Fabian dialogano da tempo per trovare un accordo per il rinnovo che soddisfi tutti. Lo scrive il Corriere dello Sport. Si sono incontrati diverse volte e lo rifaranno ancora. Il Napoli vuole fissare per lo spagnolo una clausola da 180 milioni, trenta in più di quella su Koulibaly, per fronteggiare i continui attacchi provenienti dalla Spagna. Le indiscrezioni che circolano quasi ogni giorno su interessi di squadre spagnole per il ...

CorSport : Hysaj-Roma - De Laurentiis blocca tutto a causa dell’infortunio di Malcuit : Sul Corriere dello Sport la questione Hysaj-Roma. L’albanese vuole assolutamente trasferirsi nel club allenato da Fonseca, spinge in tal senso. Del resto ha già un accordo con i giallorossi dall’estate scorsa, che si aggira intorno ai 2,5 milioni a stagione. Ieri è circolata la voce di un possibile scambio Hysaj-Florenzi, smentito dall’agente dell’albanese, Mario Giuffredi, che ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha ...

CorSport : De Laurentiis non cederà nessuno a gennaio : Antonio Giordano sul Corriere dello Sport cambia le carte in tavola e le rimescola anche. Stop alla cessione dei cosiddetti capi rivolta. Il Napoli ha tutt’altre intenzioni a gennaio Evitare d’irrompere sul mercato per cedere i cosiddetti rivoltosi di un ammutinamento che appartiene a tutti, non a quattro o cinque, e che verrà affrontato con le modalità consentite dal regolamento, attraverso multe da definire e che ora la mediazione ...

CorSport : ora De Laurentiis pensa anche a una soluzione pacifica con i calciatori : La situazione di crisi c’è, è reale, ed anche l’ammutinamento della squadra nei confronti di una decisione presa dal presidente in persona. Quello che c’è da fare adesso è capire che strada percorrere, cosa fare. Ed è quello su cui si sta interrogando in queste ore De Laurentiis, c’è il futuro, un “conflitto” che può restare vivo o si può provare ad ammorbidire, mitigando la “pena” L’affronto ...

Il CorSport : “Per ora Ancelotti non rischia - De Laurentiis in America ” : Il Corriere dello Sport che per il momento Carlo Ancelotti non rischia la panchina. La domanda che s’insegue, bruciante, ruota intorno al destino di Carlo Ancelotti, a una panchina che resta solida, ma c he certo rischia di cominciare ad esserlo di meno, ad una fiducia che De Laurentiis pare non ritrovi alterata ma in una realtà ch’è diversa da quella immaginata. Come il calcio insegna, se ne saprà di più tra un po’: deciderà ...

CorSport : De Laurentiis pensa ad una mega multa. 25% sulle mensilità : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, De Laurentiis starebbe pensando ad una mega multa per i calciatori del Napoli. Il presidente ha convocato per oggi, a tale scopo, una riunione all’Hotel Vesuvio. Dovrebbero essere presenti l’amministratore delegato Chiavelli, il direttore dei processi amministrativi Saracino, il diesse Giuntoli, il responsabile del marketing Formisano e il capo dell’are comunicazione Lombardo. Il ...

CorSport : Allan invia messaggi di pace a Edo De Laurentiis : Il gioco s’è rotto, la situazione é tesa e i calciatori non se ne sono accorti solo ieri pomeriggio quando i tifosi li hanno protestati e fischiati durante l’allenamento a porte aperte. Bisogna fare qualcosa, come scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport, per superare lo status quo e cercare di seppellire quanto avvenuto. Lo sa anche Allan che, dopo lo scontro avvenuto con Edo De Laurentiis, ha provato a rimediare inviando al ...

CorSport : De Laurentiis manda il Napoli in ritiro : Dopo la sconfitta contro la Roma, sabato scorso all’Olimpico, è sceso in campo il presidente De Laurentiis. Il Corriere dello Sport scrive che il presidente ha deciso che la squadra deve andare in ritiro. Una necessità per riemergere dalle ombre e “dal buio di una classifica che comincia ad inquietare”. Il quotidiano scrive che De Laurentiis ha stabilito un ritiro sin da stasera fino a domenica, dopo il Genoa. Il campionato non può finire ...

CorSport : De Laurentiis chiama Gravina per chiedergli di intervenire : Il Corriere dello Sport scrive che dopo una notte passata a rimuginare su Napoli-Atalanta e sul disastro combinato da Giacomelli e Banti, il presidente De Laurentiis ha fatto una prima mossa. Ha chiamato Gabriele Gravina, all’ora del caffè mattutino, per raccontargli educatamente quanto accaduto. Gravina è sempre stato considerato “una persona perbene” da De Laurentiis. Comanda il calcio e a lui il presidente del Napoli ha spiegato che è ...

CorSport : visita a sorpresa di De Laurentiis a Castel Volturno per caricare la squadra : Ieri il Napoli ha iniziato il suo ritiro e, a sorpresa, a Castel Volturno si è presentato De Laurentiis. La scelta del ritiro, annunciata ieri mattina dal Corriere dello Sport, è nata dall’esigenza di ritrovarsi dopo il pareggio di Ferrara, un’occasione persa per accorciare le distanze rispetto alla vetta. Oggi il Corriere dello Sport racconta che ieri, mentre la squadra era a tavola per cena, in ritiro è arrivato improvvisamente, inaspettato, ...

CorSport : De Laurentiis stringe un patto con Ancelotti e per la prima volta il pubblico è con lui : Con le sue parole il presidente ha stretto un patto con il tecnico, indicando la porta a chi non ci sta Il Napoli si riprende dopo settimane di “anoressico pallone e risultati costipati”, scrive Francesco Marolda sul Corriere dello Sport. La strada l’ha indicata il presidente Aurelio De Laurentiis con le parole pronunciate in settimana. “Se il campo non fa scorgere ancora bella e chiara la mano dell’allenatore, di sicuro non nasconde quella del ...