Calciomercato | Mertens alla Juventus | colpo a parametro zero

Calciomercato Inter - Mertens snobba Conte e Marotta - vorrebbe trasferirsi in MLS (RUMORS) : Nelle ultime ore, le principali indiscrezioni di mercato avrebbero confermato la possibilità concreta di un trasferimento di Mertens dal Napoli già a gennaio. La punta belga, infatti, fatica a trovare l'intesa contrattuale con la dirigenza del Napoli per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2020. I principali media sportivi riportano di una possibile offerta dell'Inter per il nazionale belga, con Conte che è alla ricerca di rinforzo ...

Calciomercato Milan - Mandzukic non interesserebbe : si starebbe pensando a Olmo e a Mertens : Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' i dirigenti del Milan non sono interessati ad acquistare l'attaccante veterano della Juventus Mario Mandzukic. Il Nazionale croato è stato più volte al centro di voci che parlavano di un allontanamento dal club bianconero sin dall'arrivo del nuovo allenatore Maurizio Sarri. Le voci sul futuro alla Juventus di Mandzukic si sono intensificate quando è stato estromesso dalla liste della UEFA Champions ...

Calciomercato Juventus - sondaggio per Mertens : possibile sgarbo al Napoli a gennaio : Continuano ad arrivare indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, sta già pensando alla prossima sessione invernale, che aprirà a gennaio. Nelle ultime ore, la dirigenza sabauda starebbe valutando con grande attenzione la situazione di Dries Mertens, forte attaccante del Napoli. Il futuro del giocatore belga sarebbe al momento in bilico. Mertens, infatti, non avrebbe un buon rapporto con il ...

Calciomercato - Mertens al Milan è possibile : il belga il nome nuovo per l’attacco rossonero : Undici gol realizzati in dodici partite fanno del Milan il sesto peggiore attacco del campionato. Dietro ai rossoneri, solo le ultime tre in classifica (Brescia, Spal e Sampdoria), l’Udinese e il Verona. Un dato che allarma e non poco la dirigenza del Milan, che sta pensando a come intervenire sul Calciomercato di gennaio per ovviare all’annoso problema. È un Milan ‘spuntato’: Mertens il nome nuovo per gennaio Boban ...

Calciomercato Inter - un trio delle meraviglie per Conte - Marotta tratta per gennaio - Mertens - Tonali e Chiesa : Un Calciomercato scoppiettante quello che si appresta a fare il direttore generale dell’Inter Marotta. Antonio Conte ha più volte detto che vuole a tutti i costi che la sua rosa sia rinforzata. Il motivo è molto semplice, tra squalifiche e soprattutto infortuni sono sempre gli stessi giocatori che scendono in campo. La mancanza di una rosa ampia si avverte soprattutto in attacco dove servono alternative a Lukaku e Lautaro ...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis manda via tutti! Mertens e Callejon a gennaio : in estate Insigne e Koulibaly : De Laurentiis pronto a rivoluzionare il Napoli: Mertens e Callejon sul piede di partenza a gennaio, in estate rischiano Insigne e Koulibaly. Allan vuole cambiare aria, sul mercato anche Hysaj e Ghoulam Su un set di Los Angeles si deciderà il futuro del Napoli, ma non è un film. La situazione è piuttosto delicata: De Laurentiis se potesse farebbe una rivoluzione fin da subito. Il patron azzurro, attualmente negli USA per impegni ...

Calciomercato Inter - ecco il colpaccio per la prossima stagione : accordo con Mertens : Calciomercato Inter – stagione importante per l’Inter soprattutto in campionato, il club nerazzurro in piena corsa con la Juventus per la vittoria dello scudetto, in Champions League invece la situazione non è ancora compromessa ma si è sicuramente complicata dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund. Il tecnico Antonio Conte ha chiesto a gran voce l’arrivo di nuovi acquisti nel mercato di gennaio, la dirigenza ha ...

Calciomercato Inter - tentazioni Mertens e Giroud a gennaio (RUMORS) : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato dell'Inter. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, il prossimo colpo del club nerazzurro potrebbe essere Dries Mertens. L'attaccante belga è un idolo dei tifosi partenopei, ma non ha un buon rapporto con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Mertens non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto che scadrà a giugno, a causa delle sue elevate ...

Calciomercato Napoli - le multe mandano via i calciatori : Mertens e Callejon salutano : Calciomercato Napoli, le multe mandano via i calciatori: Mertens e Callejon salutano Napoli, il caos continua. La situazione non sembra si sia placata, con De Laurentiis che vuole avanzare nella questione multe e i calciatori che non sembrano avere l’umore giusto per continuare. L’idea originaria, “fermarsi” a chiedere un risarcimento del 5% sul lordo mensile, è andata via via sparendo, lasciando posto a ciò che consente l’accordo ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto : il presidente parla di Mertens e Callejon : Calciomercato Napoli – Dopo le parole su Insigne e Koulibaly della scorsa settimana, il presidente partenopeo è tornato a parlare del mercato azzurro. Soggetti interessati sono questa volta Mertens e Callejon, a cui è stato proposto un biennale alle stesse cifre che percepiscono attualmente. “Ho fatto una proposta di allungamento di contratto. Sono superpagati per quello che fanno e per l’età che hanno, se vogliono andare ...