Antisemitismo | ok Ars a odg contro intolleranza | Pd ' solidarietà a Liliana Segre'

Giorgia Meloni contro la Gruber sull'Antisemitismo : 'La sinistra dovrebbe vergognarsi' : Lilli Gruber, durante la puntata di ieri di Otto e Mezzo, ha incalzato la leader di Fratelli d'Italia in merito alle minacce ricevute sulla rete da parte della senatrice a vita Liliana Segre, e ha chiesto alla deputata cosa ne pensasse dell'ambiguità di parte della destra italiana su questo tema. Non è mancata la replica dura di Giorgia Meloni, che sostiene come questa ambiguità sia presente piuttosto a sinistra. E inoltre ha tirato in ballo il ...