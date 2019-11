Ue | via libera al commissario ungherese Varhelyi Il 27 novembre a Strasburgo il voto per

Fiumicino - in aeroporto arriva check in facciale e via libera ai liquidi in valigia : ROMA Il nostro viso varrà come carta d'imbarco e documento. E presto potremo lasciare i famigerati liquidi nel bagaglio a mano. Partiamo dal riconoscimento facciale: non nel 2050, ma...

Rilancio di Piaggio Aerospace - via libera dal Mise. E ora parte la ricerca di un nuovo proprietario : Il commissario straordinario dell’azienda, Vincenzo Nicastro: «L'obiettivo è concludere l’intero processo entro l’autunno del prossimo anno»

Manovra : obiettivo ok in tempi sprint - via libera a dl in due letture : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – Un’approvazione in tempi rapidi, con il disco verde al decreto fiscale in sole due letture. Prevedendo la terza, eventualmente, solo per la legge di bilancio. Questo l’obiettivo a cui lavora il governo ed emerso, a quanto riferiscono fonti dell’esecutivo all’Adnkronos, al vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Si starebbe lavorando in questa direzione anche per superare le diverse ...

Maltempo Venezia : via libera del Cdm allo stato emergenza e ai primi fondi : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, a quanto si apprende, alla dichiarazione dello stato d’emergenza per le aree del Veneto colpite dal Maltempo. Per Venezia è stato disposto lo stanziamento di 20 milioni di euro per far fronte ai primi interventi. L'articolo Maltempo Venezia: via libera del Cdm allo stato emergenza e ai primi fondi sembra essere il primo su Meteo Web.

Cybersicurezza - via libera definitivo dalla Camera. Golden power e reti : cosa prevede : Via libera definitivo dell’Aula della Camera al decreto legge in materia di Cybersicurezza. Il testo è stato approvato a Montecitorio con i voti della sola maggioranza: tutta l’opposizione si è astenuta. “Un testo importante, perché rappresenta finalmente una risposta di carattere strutturale a un fenomeno già molto diffuso e che sarà sempre più rilevante negli anni a venire”, dice in una nota Emanuele Scagliusi, capogruppo del ...

Virus Ebola - l’Organizzazione mondiale della sanità dà il via libera al primo vaccino : “Un passo storico“. l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha ‘prequalificato’ il primo vaccino contro l’Ebola: la decisione contribuirà ad accelerare le licenze, l’accesso e l’implementazione nei paesi più a rischio di epidemie di Ebola. La ‘prequalifica’ significa che il vaccino soddisfa gli standard dell’Oms per qualità, sicurezza ed efficacia e permetterà di velocizzarne l’acquisto da parte delle ...

Tumori - Aifa : “via libera alla seconda terapia con CAR-T in Italia” : L’Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera alla rimborsabilità di una nuova terapia a base di cellule CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell), la seconda disponibile in Italia. La nuova terapia, denominata Yescarta (axicabtagene ciloleucel), e’ indicata per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B e linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B, entrambi recidivanti o refrattari dopo ...

Mose - cronistoria dell’opera che dovrebbe separare le acque : il via libera con Berlusconi - 13 anni di lavori tra tangenti - ruggine e rinvii : Sono passati 53 anni dalla prima alluvione. 13 dall’inizio dei lavori. Altri 8 dalla prima data fissata per l’inaugurazione dell’opera. Eppure ancora oggi, mentre Venezia è stata sommersa da una marea che ha portato l’acqua fino a 187 centimetri d’altezza, nessuno sa con certezza se e quando il Mose riuscirà a separare le acque e difendere la laguna dalla forza del mare. Di un’opera che proteggesse la Basilica ...

Germania - via libera della Commissione Ue al salvataggio della banca di Hannover con 3 - 6 miliardi di fondi pubblici : La Commissione europea ha dato via libera al salvataggio, con 3,6 miliardi di euro di fondi pubblici, della banca di Hannover Norddeutsche Landesbank. Lo scrive il Frankfurter Allgemeine Zeitung spiegando che per Bruxelles il sostegno offerto dai Land della Bassa Sassonia e della Sassonia-Anhalt assieme alle Casse di risparmio all’istituto, sull’orlo del dissesto, non va considerato un aiuto di Stato. E non viola la direttiva Brrd ...

Bolzano - via libera ai medici che non parlano italiano : protesta della Fnomceo : Sanità altoatesina ancora sotto i riflettori. Dopo i lugubri manifesti con l'uomo morto perché “il medico non sapeva il tedesco”, un'altra iniziativa arriva a minare l'unitarietà del Servizio sanitario nazionale. Si tratta di una Legge provinciale che la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chiede al Governo di esaminare e, nel caso, impugnare.Continua a leggere

Genova - via libera a commissione contro l'odio. Cittadinanza onoraria a Liliana Segre : La città di Genova avrà una propria commissione contro l'odio e l'intolleranza come quella istituita al Senato su proposta della senatrice a vita Liliana Segre, diventata bersaglio di insulti e minacce da parte dei sostenitori dell'opposizione al governo.La decisione è stata presa dal Consiglio Comunale di Genova, che ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno dopo le discussioni che avevano caratterizzato la giornata di ieri, col ...