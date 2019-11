Trenta | «La casa grande mi serve | via dal Pigneto per lo spaccio» Procura militare apre

Trenta - la procura militare apre fascicolo sulla casa assegnata : La procura militare della Capitale ha aperto un’indagine sull'appartamento di servizio assegnato a Elisabetta Trenta, quando era ministra della Difesa, e che ha mantenuto anche al termine del suo incarico dopo la riassegnazione dell'alloggio al marito militare. Una notizia data ieri dal Corriere della Sera, che ha sollevato le polemiche politiche, con tutti, anche il suo partito (M5S), che le hanno chiesto di lasciare l’appartamento. La procura ...

Trenta : «La casa grande mi serve. Al Pigneto si spaccia droga». Procura militare apre indagine : Elisabetta Trenta, ex ministra della Difesa, parla delle polemiche per il suo appartamento nel cuore di Roma, in un palazzo nel quartiere San Giovanni: «Sono molto arrabbiata. Questa...

**Difesa : Di Maio - ‘Trenta lasci casa - se marito ha diritto presenti domanda’** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “La ministra Trenta ha smesso di fare la ministra circa due mesi fa, aveva tre mesi per lasciare quella casa ed è bene che la lasci. Poi se il marito ufficiale dell’Esercito ha diritto all’alloggio può fare una domanda e sono sicuro che ne avrà diritto, quindi potrà accedere all’alloggio come tutti gli altri ufficiali dell’Esercito”. Lo ha affermato il ministro degli ...

Elisabetta Trenta e la polemica sulla casa : "Mi serve un'abitazione grande - ho una vita di relazioni" : Elisabetta Trenta tenta invano di spiegarsi. Dopo la polemica sulla casa da ministro assegnata (come un escamotage) al marito, il maggiore dell'Esercito Claudio Passarelli, la grillina rilascia al Corriere giustificazioni a dir poco ridicole. Prima tra tutte? "La casa grande mi serve, ho una vita di

Cosa dice Elisabetta Trenta sulla storia della casa a Roma : Le era stata assegnata quando era ministra nonostante ne avesse una al Pigneto, ci è rimasta facendola assegnare al marito dall'Esercito perché fa «una vita di relazioni, di incontri»

Trenta - l’ex ministra si difende : “Non vado via da quella casa - non è un privilegio. Ho una vita di relazioni - l’appartamento grande mi serve” : “Ormai la casa è stata assegnata a mio marito e in maniera regolare. Per quale motivo dovrebbe lasciarla?”. Elisabetta Trenta, ex ministra della Difesa nel Conte 1 indicata dai Cinque Stelle, non ha intenzione di fare alcun passo indietro: “Non è un privilegio. La pago e la pago pure abbastanza”. La casa della Difesa in zona San Giovanni in Laterano, a Roma, ‘ricevuto’ come appartamento “di ...

