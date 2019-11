Trenta e la Difesa della casa

**Difesa : Di Maio - ‘Trenta lasci casa - se marito ha diritto presenti domanda’** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “La ministra Trenta ha smesso di fare la ministra circa due mesi fa, aveva tre mesi per lasciare quella casa ed è bene che la lasci. Poi se il marito ufficiale dell’Esercito ha diritto all’alloggio può fare una domanda e sono sicuro che ne avrà diritto, quindi potrà accedere all’alloggio come tutti gli altri ufficiali dell’Esercito”. Lo ha affermato il ministro degli ...

Difesa : Meloni - ‘Trenta lasci casa - a M5S piacciono privilegi’ : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “La scelta corretta era non chiedere di mantenere l’alloggio. Adesso ovviamente deve lasciare la casa e mi dispiace dover registrare ancora una volta che il Movimento 5 stelle, che era arrivato in Parlamento con la promessa di aprire il palazzo come se fosse una scatoletta di tonno e di combattere i privilegi, poi oggi sia il movimento politico che forse è più avvezzo al mantenimento dei ...

Difesa : Gasparri a Trenta - ‘lasci alloggio ministero e torni a casa sua’ : Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “La Trenta insiste. Da ministro le è stato assegnato un alloggio della Difesa, benché avrebbe già avuto allora una casa di proprietà a Roma. Dopodiché mentre era ministro, la Trenta scrive ‘ad aprire 2019’, deduco lo scorso aprile (come?, perché?, da chi?) magicamente lo stesso appartamento è stato assegnato al marito, maggiore dell’Esercito, grado rispettabile, ci mancherebbe, ma ...

Difesa : Fdi - ‘Trenta? privilegi sono di ‘casa’ per M5S’ : Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “In commissione Difesa ci stiamo occupando delle assegnazioni degli alloggi per i militari, problema serio sul quale Fratelli d’Italia ha presentato interrogazioni e risoluzioni. E fa profonda tristezza apprendere oggi della vicenda che coinvolge l’ex ministro Trenta e sulla quale occorre fare subito chiarezza. La vicenda è ancor più grave se si pensa alle odiose campagne del M5S contro i ...

L'ex ministra della difesa Elisabetta Trenta mantiene la casa di quando era ministra : è stata assegnata al marito militare : Un privilegio degno della "Casta"? E' questo il quesito che in molti si pongono dopo l'articolo di Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera in cui la giornalista del quotidiano...

Difesa : Gasparri - ‘basta ipocrisia moralisti grillini - interrogazione su Trenta’ (2) : (Adnkronos) – “è bene specificare che il grado del maggiore consorte Passarelli non giustificherebbe l’assegnazione del lussuoso appartamento in zona San Giovanni. Chiedo al ministro Guerini una risposta sollecita. A chi risulta assegnato l’appartamento? è ancora nella disponibilità dell’ex ministro Trenta e dei suoi familiari? Quale canone ha pagato la Trenta quando era ministro e quanto paga il maggiore ...

Difesa : Gasparri - ‘basta ipocrisia moralisti grillini - interrogazione su Trenta’ : Roma, 17 nov. (Adnkronos) – ‘I moralisti ‘un tanto a chilo’ grillini sono bugiardi ed ipocriti. Non bastava Di Maio che riempie i tanti ministeri, dove immeritatamente approda, di amici e sodali strapagati con soldi dei cittadini, il famoso metodo Sorial. Non bastava il vice ministro Cancelleri che si è fatto accompagnare da sorella e cognato, manco fosse Fini, a un incontro legato alla sua funzione. Ora apprendiamo ...