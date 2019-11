Qualificazioni Europei 2020 | le classifiche dei gironi

LIVE Italia-Armenia - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : azzurri per chiudere con uno storico filotto di vittorie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Armenia partita valida per la qualificazione ad Euro 2020, l’Italia può chiudere con un record storico di vittorie mai accaduto prima, l’Armenia già fuori gioca per l’eventuale terzo posto nel girone. Mai l’Italia ha chiuso le Qualificazioni agli Europei vincendole tutte ed ora la nazionale di Mancini può compiere questo record ...

Italia-Armenia oggi - Qualificazioni Europei 2020 : orario d’inizio e dove vederla in tv. Le probabili formazioni : Si chiude il percorso della Nazionale italiana di calcio nelle Qualificazioni verso gli Europei di calcio itineranti 2020. Missione ampiamente già in ghiaccio per i ragazzi del CT Roberto Mancini, con il pass staccato in largo anticipo. Un cammino di primissimo livello per gli Azzurri che hanno messo in mostra ottimo gioco, qualità e personalità, in un girone, quello J, non impossibile certo, ma che doveva dare nuovo slancio dopo il disastro ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati 17 novembre. Il Portogallo batte 2-0 il Lussemburgo con gol di Ronaldo e si qualifica - successi esterni per Inghilterra e Francia : Prende sempre più forma il quadro delle squadre qualificate alla fase finale del Campionato Europeo 2020 di Calcio maschile. Ormai siamo agli sgoccioli del lungo percorso di qualificazione e quest’oggi sono andati in archivio gli ultimi incontri dei gruppi A, B e H con il Portogallo che non ha deluso le aspettative sconfiggendo 2-0 in trasferta il Lussemburgo (gol di Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo) e conservando un secondo posto nel ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : l’Italia soffre nel finale ma supera la Danimarca - prestazioni super di Zandalasini e Sottana : Nella seconda giornata delle Qualificazioni agli Europei di Basket femminile del 2021, l’Italia riscatta immediatamente la sconfitta contro la Repubblica Ceca e, pur rischiando nel finale, si impone in Danimarca con il punteggio di 72-82. Grandissimo merito di questo successo va a Cecilia Zandalasini e Giorgia Sottana, autrici rispettivamente di 22 e 21 punti e sempre pronte a prendersi responsabilità importanti nei momenti di maggiore ...

LIVE Danimarca-Italia basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : 72-82 - le azzurre rischiano nel finale ma trovano la vittoria. 22 di Zandalasini - 21 di Sottana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Con i 22 punti di Cecilia Zandalasini e i 21 di Giorgia Sottana si chiude questa nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! TOP SCORER – DANIMARCA: Tryggedsson 18; ITALIA: Zandalasini 22 FINISCE QUI! Con tantissima sofferenza l’Italia batte un’orgogliosa Danimarca per 72-82, e conquista il primo successo in queste ...

LIVE Danimarca-Italia basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : 44-56 - le danesi non vogliono mollare nonostante 13 di Sottana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-59 LA BOMBA DI ZANDALASINI! 46-56 Seilund per Jespersen che tira sopra Francesca Dotto, chiama time out Capobianco con 4’26” da giocare nel terzo quarto 44-56 Non molla Tryggedsson, e piazza un’altra tripla 41-56 Sottana per Andrè: arriva il piazzato dai quattro metri, arriva il +15! 41-54 2/2 Ryder Ryder cerca una penetrazione con conclusione impossibile, fallo forse ...

LIVE Danimarca-Italia basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : 29-40 - allungano le azzurre con tanta Sottana nel secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-40 OSTARELLO CON IL +11! E sono anche i suoi primi due punti in azzurro! C’è time out in campo 29-38 PENNA! Allunga ancora l’Italia! 29-36 ANDRE’! Di nuovo +7 29-34 Sheikh ancora da tre, sopravvive con le percentuali dalle quali Capobianco aveva messo in guardia la Danimarca 26-34 Sottana! Con il giro e tiro! 26-32 Hesseldal raccoglie il suo stesso rimbalzo e appoggia il ...

LIVE Danimarca-Italia basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : 18-24 - parziale di 0-10 delle azzurre che trovano le chiavi in difesa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – DANIMARCA: Tryggedsson 5; ITALIA: Zandalasini 7 18-24 ZANDALASINI DA TRE! E si chiude così il primo quarto, con l’Italia che negli ultimi due minuti finalmente ha iniziato a farsi sentire in difesa con tutte le conseguenze logiche del caso! Ultimo minuto del primo quarto 18-21 Zandalasini! Dalla media, +3 Italia 18-19 Si fa perdonare Bestagno! Torna avanti ...

LIVE Danimarca-Italia basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : si comincia a Gentofte - azzurre chiamate al riscatto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:23 In corso la presentazione delle due squadre, e tra poco anche gli inni nazionali 15:20 Dieci minuti all’inizio del match! 15:15 Per le azzurre quello di oggi è un confronto assai importante, di fronte a un pubblico di duemila persone che attende con ansia una prima volta storica per le danesi alle Qualificazioni europee. Serve, infatti, una vittoria per tenere la barra dritta ai ...