Manovra : Gualtieri - ‘da Iv emendamento bandiera su Quota 100’ : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “E’ uno di quei emendamenti bandiera che servono a segnalare una posizione, ma non è pregiudiziale. La Manovra è stato votata anche dai ministri di Italia Viva. E’ un emendamento che segnala una loro posizione ma che naturalmente non sarà approvato e non avrà ripercussioni sulla vita del governo”. Ad affermarlo è il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri a ‘Otto e ...

**Manovra : Gualtieri - ‘riduce tasse - è progressista’** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Questa manovra aumenta il netto in busta paga riducendo le tasse”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a ‘Otto e Mezzo’ su La7, sottolineando che “le tasse le ha messe il governo precedente, le ha messe Salvini”. “E sarà una manovra difficile da fare”, spiega, rivendicando come si tratti di una “manovra progressista, di sinistra per ...

**Manovra : Gualtieri - ‘pil 2020 migliore aspettative’** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – ‘Il paese nel 2020 starà meglio del 2019″. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a ‘Otto e Mezzo’ su La7, sottolineando che ‘il prossimo anno potrebbe essere meglio delle nostre previsioni”. La nostra stima è +0,6% ma ‘io penso che potremo fare meglio”, afferma.L'articolo **Manovra: Gualtieri, ‘pil 2020 migliore aspettative’** ...

**Manovra : Gualtieri - ‘ci sarà Plastic tax ma sarà diversa’** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Sulla Plastic tax stiamo lavorando”: “ci sarà ma sarà diversa”, ma “è presto” per dire come. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a ‘Otto e mezzo’ su La7.L'articolo **Manovra: Gualtieri, ‘ci sarà Plastic tax ma sarà diversa’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Manovra : Gualtieri - ‘non sono spaventato per numero emendamenti’ ** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “La Presentazione di tanti emendamento suscita titoli ma avviene tutti gli anni”,”non sono affatto spaventato”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a ‘Otto e Mezzo’ su La7.L'articolo **Manovra: Gualtieri, ‘non sono spaventato per numero emendamenti’ ** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Conte : meno tasse nella Manovra - la maggioranza aiuti me e Gualtieri : Conte: Sto lavorando con il ministro dell'Economia Gualtieri perchè voglio ridurre ancora di più le tasse, come ad esempio quella sulle auto aziendali

Il Pd adotta la Manovra di Gualtieri : "Non sarà snaturata - modifiche su plastic tax e auto aziendali" : Quando a metà mattina Roberto Gualtieri lascia il Senato per rientrare a via XX settembre, porta con sé un sostegno importante. Quello dei senatori del Pd, il suo partito, alla manovra che proprio a palazzo Madama sta muovendo i primi passi del suo iter parlamentare. Chi ha avuto modo di sondare gli umori dei partecipanti alla riunione parla di una convergenza “totale” alla linea del Tesoro: la legge di bilancio non ...

Manovra - Gualtieri : 'Asili nido gratis già dal primo gennaio' : Roma - Il premier Giuseppe Conte ha convocato giovedì alle 18 una riunione di tutta la maggioranza sui tempi e i modi di discussione della legge di bilancio. A quanto si apprende prenderà parte al vertice, che precede il termine per la presentazione degli emendamenti alla Manovra, una delegazione assai folta composta da ministri e sottosegretari competenti, capi delegazione dei quattro partiti, capigruppo, presidenti di commissione e ...

Gualtieri contrattacca : “Manovra di tasse? Semmai scendono” : Maggioranza divisa, presto un vertice sulle modifiche. Il ministro del Tesoro: “Il bonus per gli asili raddoppia”

Manovra - Gualtieri : “Diminuisce la pressione fiscale. Stime fantasiose sull’impatto della plastic tax e della stretta sulle auto aziendali” : La Manovra “non solo diminuisce la pressione fiscale in misura considerevole rispetto al tendenziale, ma riduce le tasse anche rispetto all’anno precedente”. Infatti “al netto della lotta all’evasione e delle misure sulle Dta bancarie (le imposte differite attive, ndr), le vere e proprie misure che si possono assimilare a tassazione ‘cubano’ 3,4 miliardi su un complesso di Manovra di 30 miliardi”. A ribadirlo, ...

Manovra - Gualtieri : "Asili nido gratis dal 1° gennaio 2020" : Il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri è intervenuto oggi al Senato per le audizioni preliminari all'esame della Legge di bilancio 2020 e nel corso del suo intervento ha precisato che l'asilo nido gratis per gran parte delle famiglie italiane scatterà già dal 1° gennaio 2020, e non dal settembre 2020 come anticipato in un primo momento.Gualtieri ha parlato in modo aperto di "sostanziale gratuità degli asili nido per la grande maggioranza ...

Manovra - Gualtieri annuncia : “Asili nido gratis per la maggior parte degli italiani già a gennaio” : Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato ha commentato la Manovra di Governo: "Ci sarà una riduzione di 7,1 miliardi della pressione fiscale rispetto all'anno precedente". Inoltre, Gualtieri parla della "sostanziale gratuità degli asili nido per la grande maggioranza delle famiglie italiane" già a partire da gennaio.Continua a leggere

Manovra - Gualtieri : asili nido gratis già dal 1° gennaio : Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione a Palazzo Madama sulla Manovra ha ricordato che dal pacchetto di misure di lotta all'evasione fiscale il governo conta di ricavare 3,2 miliardi di euro

Manovra - Gualtieri : “Sapevo che trovare 23 miliardi in 23 giorni sarebbe stato difficile” : "Sono fiducioso che la Manovra verrà approvata senza snaturarne l'impianto superando le criticità e sarà stato un risultato quasi miracoloso, straordinario, e questo verrà percepito all'esterno. Sapevamo che era una Manovra anche in emergenza per evitare l'aumento dell'Iva e c'era uno scoglio di finanza pubblica che ha generato crisi di governo la scorsa estate": così Roberto Gualtieri commenta la Manovra economica.Continua a leggere