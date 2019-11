Le «sardine» contro Salvini a Modena | in Piazza Grande 7mila persone malgrado la pioggia

sardine - dopo Bologna anche a Modena piazza piena contro Salvini : dopo il pienone di giovedì scorso a Bologna le Sardine anche a Modena riescono a replicare un successo 'spontaneo' che ha...

Modena - le ‘sardine contro Salvini’ tornano in piazza : in 7mila a contestare il leader della Lega : Le 'sardine contro Matteo Salvini' si sono date appuntamento anche a piazza Grande a Modena, in occasione del primo evento elettorale del leader della Lega in città. Nonostante la pioggia incessante, ci sarebbero circa 7mila persone in centro a Modena: sotto gli ombrelli i manifestanti hanno ripetuto lo slogan 'Modena non si Lega'.Continua a leggere

Bologna - piazza Maggiore si trasforma in una scatola di 'sardine' contro la Lega : La sera del 14 novembre a Bologna in 11mila hanno riempito piazza Maggiore per contestare Matteo Salvini, che al PalaDozza in contemporanea dava l'avvio alla campagna elettorale della Lega in Emilia Romagna per il voto delle regionali del 26 gennaio prossimo. È stata una protesta che ha fatto parlare tutti. Quello che ha destato Maggiore interesse è il perché si parli proprio di “sardine”. Il successo della manifestazione si deve principalmente ...

