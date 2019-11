Juve | rinnovata la partnership con Linglong Tire

Fonte : calcioefinanza

(Di lunedì 18 novembre 2019) Prosegue latra lantus e, che sarà ancora Official GlobalPartner dei bianconeri per tre anni, come annunciato dal club bianconero. “Un viaggio stupendo, destinato a regalare ancora tante soddisfazioni. E’ quello trantus e, Official GlobalPartner dall’1 febbraio 2018, che ha portato i due brand a … L'articololacon