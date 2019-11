Trionfo per Bebe Vio | ce l’ha fatta ancora Un orgoglio nazionale!

FunPlus Phoenix campioni del mondo di League of Legends : è Trionfo cinese per il secondo anno : Un anno fa il giocatore coreano Doinb aveva annunciato ai microfoni di ESPN la volontà di ritirarsi. Oggi è il campione del mondo di League of Legends con il team cinese dei FunPlus Phoenix, organizzazione che al momento dell’addio alla scena competitiva era riuscita a convincerlo a provare ancora. Domenica ha festeggiato il suo primo successo internazionale all’Accor Hotels Arena di Parigi, nel centralissimo quartiere di Bercy. ...

Titroli e aperture : il Trionfo dell'ultradestra spagnola nei quotidiani in edicola : Un attentato contro i soldati italiani di stanza in Iraq. Ieri mattina un ordigno rudimentale scoppiato vicino a Kirkuk, ha investito in pieno il convoglio di un team misto di forze speciali. Cinque i militari che sono rimasti feriti, tre in modo grave. Non sarebbero in pericolo di vita, ma ad uno di loro è stata amputata una gamba. Due sono parà Col Moschin dell'Esercito e tre sono incursori Comsubin della Marina militare. Sedici anni fa, ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : Löwe von Bonn - Trionfo USA nel fioretto a squadre. Italia quarta - bene per il pass olimpico : Il Mondo schermistico avanza a grandi passi e non è certo una novità. Il copione rimane lo stesso al termine della prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020: le Nazioni competitive aumentano a dismisura e Hong Kong, per fare un esempio, ormai va inserita fra queste. L’Italia del fioretto maschile risponde in ogni caso presente, con due podi a livello individuale (Cassarà e Foconi sabato) e un quarto posto a squadre (oggi) che consente ...

Tennis - Jannik Sinner dopo il Trionfo a Milano : “E’ stata una settimana perfetta. Il mio livello da top-20? Lo devo ancora dimostrare” : La “Sinner Mania” è definitivamente esplosa. All’Allianz Cloud di Milano il giovane altoatesino è il primo italiano della storia a conquistare le Next Gen ATP Finals di Tennis. Per il 18enne nativo della Provincia di Bolzano si tratta del primo titolo nel circuito ATP, prevalendo nell’atto conclusivo contro l’australiano Alex de Minaur (n.18 del mondo). Una vittoria frutto di un Tennis devastante, potente, su cui ...

Beach volley - World Tour 2019 - Tel Aviv. Trionfo AZZURRO! Travolti i danesi - secondo successo per Windisch/Cottafava : Sempre loro, Jakob Windisch e Samuele Cottafava: a meno di grandi exploit negli ultimi due tornei da qui a dicembre, i due successi internazionali nell’anno 2019 per l’Italia porteranno la firma della giovane coppia azzurra che, dopo la vittoria di Budapest, la prima in carriera, riesce a fare il bis sulla sabbia di Tel Aviv, che, come la capitale magiara, ospitava il suo primo torneo 1 stella del World Tour. In finale ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2019 Doha. Doppia coppia per il Trionfo finale - si rivede Romanchuk : Si chiude a Doha la prima edizione di Coppa del Mondo dell’era ISL. Non esaltava in passato, la manifestazione itinerante voluta dalla FINA, e pure oggi non è che faccia sobbalzare sul divano gli appassionati ma resta sempre e comunque un appuntamento importante soprattutto in preparazione al grande evento invernale che in questo caso sono gli Europei in corta di Glasgow o per vedere all’opera potenziali protagonisti della stagione ...

Mediaset - Trionfo per Italia 1 : ascolti - la pazzesca scalata della rete giovane : Da martedì 1° ottobre, Italia 1 è la terza rete Italiana in prima serata con il 5.93% di share sul pubblico totale (+16.7% di ascolto rispetto all’omologo dello scorso anno. Italia 1 scala la classifica e cresce ulteriormente in prime-time e 24 ore sui pubblici più giovani. Sul target commerciale 15

F1 - GP USA 2019 : Lewis Hamilton vince il Mondiale se… Tutte le combinazioni per il Trionfo : Lewis Hamilton ha una ghiotta occasione per portare a casa l’iride della F1 già al termine del GP degli USA: il britannico ha un vantaggio di 74 punti sul compagno di squadra Valtteri Bottas, e ne deve conservare almeno 52 per riuscire nell’impresa: il britannico deve perdere al massimo 22 punti dal finlandese, e può farlo giungendo almeno ottavo, o nono ma firmando il giro più veloce, oppure semplicemente nel caso in cui Bottas non ...

LIVE Perugia-Modena 3-2 volley - Finale Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : Trionfo dei Block Devils - Leon batte un super Zaytsev : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata su OA Sport. Perugia-Modena 3-2 (27-25; 23-25; 25-23; 18-25; 15-12) dopo 142 minuti di battaglia all’Eurosuole Forum. 21 punti di Wilfredo Leon, 18 di Aleksandar Atanasijevic per gli umbri. Ai Canarini non bastano le 30 marcature di Ivan Zaytsev. PERUGIA HA VINTO LA supercoppa Italiana 2019 DI volley MASCHILE. I Block ...

Ciclismo - il 2019 della consacrazione per Alberto Bettiol : il Trionfo al Giro delle Fiandre e un Mondiale da protagonista : Il 2019 è stato di certo l’anno della consacrazione del toscano Alberto Bettiol, capace di centrare la sua prima vittoria in carriera, in una Classica Monumento come il Giro delle Fiandre, e autore di una prestazione magistrale con la maglia azzurra ai Mondiali dello Yorkshire. Pochissimi, probabilmente, quando il corridore dell’Education First aveva annunciato il suo programma annuale a inizio 2019, avrebbero immaginato di vederlo ...

F1 - Lewis Hamilton vince il Mondiale nel GP degli USA se… Tutte le combinazioni per il sesto Trionfo : Lewis Hamilton è ormai prossimo a vincere il Mondiale F1 2019, al britannico manca soltanto la matematica certezza per poter festeggiare il sesto titolo iridato e portarsi a una sola lunghezza dallo storico record di Michael Schumacher. Il fuoriclasse della Mercedes ha rafforzato ulteriormente il proprio primato in classifica grazie alla vittoria nel GP del Messico e ora può vantare 74 punti di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas ...

Nuoto - ISL 2019 - Budapest - 27 ottobre. Minna Atherton nella storia : prima donna sotto i 55? nei 100 dorso! Trionfo bis per il London Roar : Il primo record del mondo targato ISL batte bandiera australiana e porta la firma della portacolori dei London Roar Minna Atherton che, dopo aver sfiorato il primato nei 200 dorso ieri, riesce a far segnare il primo tempo all time nei 100 dorso e non è un tempo qualsiasi perchè con 54″89 la Aussie è la prima donna a scendere sotto i 55″ in questa gara in vasca corta. Un risultato che suggella la seconda vittoria consecutiva dei ...