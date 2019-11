Roma | che occasione con la Florentia | a San Gimignano per scalare ancora la classifica

Maltempo : nuovo nubifragio sul litorale Romano - colpite anche Civitavecchia e Cerveteri : Il Maltempo torna a flagellare il litorale romano: in particolare Civitavecchia e Santa Marinella sono state colpite da un nuovo nubifragio nel tardo pomeriggio di sabato 16 novembre. Diversi problemi si sono verificati anche nei territori di Cerveteri e Ladispoli. Nella serata di venerdì 15 novembre la Protezione Civile aveva diffuso un bollettino meteorologico per condizioni meteo avverse: erano previste forti mareggiate, venti di burrasca e ...

Elezioni Emilia Romagna - “Sardine contro Salvini” anche a Modena : flash mob contro la Lega : Dopo il successo di Bologna, quando ha chiamato a raccolta migliaia di persone in piazza Maggiore contro la Lega in occasione dell’arrivo in città del leader del Carroccio Matteo Salvini, ora il movimento delle Sardine antri Lega ha lanciato una nuova mobilitazione nella vicina Modena dove Salvini è atteso lunedì.Continua a leggere

Camilla Fabri - la commessa che compra casa da 5 milioni euro in via Condotti a Roma : si indaga per riciclaggio : Ufficialmente fa la commessa, aspirante modella: ma le spese quotidiane che ha, non sono quelle di una commessa, quanto quelle di una star di Hollywood. Lei si chiama Camilla Fabri, ha 25 anni e nel suo passato ha anche diverse comparsate in tv: suo marito è un colombiano di origini libanesi, Alex Nain Saab Moran, un imprenditore vicino a Nicolas Maduro. Tra le spese folli di Camilla, racconta il Corriere della Sera, ci sarebbero un contratto di ...

Perché l'Emilia Romagna non è una partita nazionale : Le prossime elezioni in Emilia-Romagna sono ormai diventata l’argomento principale di ogni talk show o articolo di giornale. Un Twitter top trend. Ma davvero il voto in Emilia-Romagna ha una valenza cosi fortemente nazionale? Tradotto: se il centro-sinistra perde in Emilia-Romagna vuoi vedere che cade il governo? La risposta è no. Le elezioni in Emilia-Romagna sono una partita squisitamente regionale, come sempre sono state; ci ...

Roma - mamma deceduta di parto : dopo otto giorni muore anche la bimba data alla luce : Due morti strazianti a distanza di otto giorni una dall’altra. Lo scorso 5 novembre era deceduta una donna di 31 anni, l’impiegata Erika De Leo, alcune ore dopo aver dato alla luce una bambina presso l’Ospedale Sant’Eugenio di Roma. Il padre aveva scelto per la piccola il nome di Greta Erika, proprio per ricordare la moglie. Ma anche la bambina non ce l’ha fatta: il 13 novembre è spirata anche lei. La procura della Capitale già si occupava della ...

Perché trasformare l’Emilia Romagna in Stalingrado è un rischio : L'alternativa alla destra sovranista c'è e ieri a Bologna ne abbiamo avuto l'ennesima conferma, con una marea di persone a oscurare la manifestazione leghista per le Regionali in Emilia Romagna. Ma nella politica le scorciatoie non funzionano e pensare che l'antisalvinismo possa essere l'unico collante di mondi diversi e partiti divisi come mai prima d'ora sarebbe un grosso errore.Continua a leggere

Giuseppe Conte - Bruno Vespa e l'episodio che spiega tutto : "Il vertice? Come Romano Prodi" : Giuseppe Conte è tirato per il colletto, o meglio, usando le parole di Bruno Vespa "è l'unico assieme a Nicola Zingaretti a tenere in mano il cerino". Ospite a L'Aria Che Tira il giornalista spiega quella che potrebbe essere la sorte di un governo vicino allo sfascio. Da una parte Matteo Renzi e Lui

Mose - Galan : “Tutta responsabilità di Roma. Quelli che danno la colpa a me sono poveretti”. Ma lui ha patteggiato 2 anni per corruzione : “Mose? La Regione non ha nessuna competenza sull’opera. Quindi, né io, né Cremonese né Pupillo, né Zaia possiamo avere alcuna responsabilità sul Mose, che peraltro è stato istituito prima della Regione. La responsabilità è tutta esclusivamente a Roma, con tutti i vari personaggi che sono seguiti. Quelli che danno la colpa a me sono solo dei poveretti, cosa ci devo fare?”. sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Cafè ...

Questo gesto Romantico di Elettra Lamborghini per Afrojack dimostra che è la dolcezza in persona : <3 The post Questo gesto romantico di Elettra Lamborghini per Afrojack dimostra che è la dolcezza in persona appeared first on News Mtv Italia.

Allerta Meteo - Scuole Chiuse anche Venerdì 15 Novembre : allarme maltempo e acqua alta da Roma a Venezia [ELENCO] : Allerta Meteo – Nuovo allarme maltempo sull’Italia: una nuova perturbazione proveniente dal circolo polare artico sta arrivando nel Mediterraneo occidentale provocando fenomeni estremi tra stasera, domani, sabato e domenica in tutto il nostro Paese. Per questo motivo, Venerdì 15 Novembre le Scuole rimarranno Chiuse in molti comuni. Di seguito l’elenco dei comuni che hanno emanato ufficiale ordinanza: Grosseto Chioggia ...

Romano : Cinque Stelle dicano che non ricandidano Raggi : Roma – “Vivo a Roma buona parte della settimana, come si fa ad essere positivi sull’amministrazione Raggi? Lo dico con rispetto della persona Raggi ma con grande senso della realta’ su come e’ amministrata Roma. Sappiamo che Roma non e’ facile da amministrare, ma come si fa a dire che e’ stata una buona amministrazione? Infatti il mio invito ai 5 Stelle, anche per il bene dell’alleanza e’: ...

Elezioni Emilia-Romagna - Bonaccini : “Chiederò il voto anche agli elettori della Lega” : Il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in vista delle Elezioni regionali del prossimo 26 gennaio, si spinge fino a chiedere il voto agli elettori della Lega: "Il giorno dopo le Elezioni Salvini tornerà a Roma e qui, a fare il Presidente, resteremo io o la mia sfidante. E lei dell'Emilia Romagna sa ben poco". Per questo motivo non trova quindi strano "che un cittadino possa votare in modo differente per le politiche e per le ...

Previsioni astrologiche fine settimana 16-17 novembre : Pesci Romantici - Ariete litigioso : Nel fine settimana del 16 e 17 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna ed il Nodo Lunare stazionare nel segno del Cancro, mentre Mercurio ed il Sole saranno sull'orbita dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Giove sarà nel segno del Sagittario ed Urano in quello del Toro. Infine Marte continuerà il suo transito in Bilancia e invece Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni zodiacali favorevoli per ...