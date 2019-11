L’elenco dei comuni dove le scuole rimarranno chiuse per maltempo lunedì 18 novembre

Terremoto - scuole chiuse venerdì 8 novembre tra Abruzzo e Lazio : L’elenco dei comuni : Il Terremoto verificatosi oggi in provincia de L'Aquila, tra Abruzzo e Lazio, ha costretto alcune amministrazioni cittadine a decidere di chiudere le scuole di ogni ordine e grado domani, venerdì 8 novembre. Si tratta di un provvedimento precauzionale adottato per il momento nella Valle Roveto, a Balsorano e a Cassino. Elenco in aggiornamento.Continua a leggere

Judo Grand Slam Osaka 2019 : L’elenco dei 10 convocati azzurri : Tutto è pronto per il Grand Slam di Judo 2019 che si disputerà ad Osaka, in Giappone, da venerdì 22 novembre fino al 24. La Federazione italiana ha emesso l’elenco dei convocati per la manifestazione che l’anno scorso ci ha visto tornare a casa a mani vuote e che in questo 2019 proporrà 101 Nazioni rappresentate, 645 atleti in totale, 375 uomini e 270 donne. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio da chi sarà composta la nostra ...

Atletica - approvato dal Consiglio Federale L’elenco dei 40 atleti scelti per formare l’élite club per Tokyo 2020 : Al momento la lista conta 40 atleti, di cui 24 uomini e 16 donne, e sono stati previsti fino a ulteriori nove ingressi per completare le staffette È stato approvato dal Consiglio Federale l’elenco degli atleti designati a far parte dell’atletica Élite club 2020, il gruppo di merito azzurro che mette insieme i migliori uomini e donne dell’atletica italiana. Al momento la lista conta 40 atleti, di cui 24 uomini e 16 donne, e sono stati ...

NextGen 2019 - otto italiani disputeranno un torneo per diventare prima riserva. L’elenco dei partecipanti : Dal 5 al 9 novembre, presso il nuovo Palalido a Milano, prenderà il via la Next Gen ATP Finals 2019, torneo riservato agli otto migliori giocatori del ranking nati a partire dal 1998. Vi sarà anche il nostro Jannik Sinner che, inserito in tabellone grazie ad una wild card, si giocherà la proprie chance. Vi sarà però anche il torneo di qualificazione dal 1° al 3 novembre, che metterà in palio il ruolo di riserva per la rassegna meneghina citata, ...

Schede SIM a rischio sicurezza anche in Italia - ecco L’elenco dei Paesi coinvolti : La vulnerabilità che minaccia 1 miliardo di Schede SIM interessa anche l’Italia. Si chiama SimJacker, e consente ai cyber criminali di ottenere il controllo dei dispositivi da remoto, intercettare chiamate e molto altro. I ricercatori di AdaptiveMobile, gli stessi che avevano scoperto e segnalato la falla nella sicurezza, hanno pubblicato l’elenco completo dei Paesi in cui sono in circolazione le Schede SIM vulnerabili. La cattiva notizia ...

Giro di Lombardia 2019 : la startlist e L’elenco dei partecipanti. Spiccano Vincenzo Nibali ed Egan Bernal : È come di consueto la quinta ed ultima Classica Monumento di stagione. Va in scena sabato 12 ottobre il Giro di Lombardia che va praticamente a chiudere quest’annata (ci saranno altre corse, ma di livello inferiore). Presente, ovviamente, tutto il meglio del ciclismo internazionale: da Vincenzo Nibali ad Egan Bernal, passando per Primoz Roglic e Jakob Fuglsang. Tutti a caccia del trionfo sui durissimi 243 chilometri da Bergamo a Como. ...

Gran Piemonte 2019 : la startlist e L’elenco dei partecipanti. Spiccano Bernal e Carapaz : Giovedì 10 ottobre sarà il giorno della 103^ edizione del Gran Piemonte. La corsa organizzata da RCS torna ad affrontare un percorso da scalatori nei 183 chilometri da Agliè al Santuario di Oropa con i suoi 1142 metri di altitudine in questa scalata affrontata già sei volte in occasione del Giro d’Italia. startlist di tutto rispetto con il vincitore proprio della Corsa Rosa, Richard Carapaz, ed il trionfatore della Grande Boucle Egan Bernal. ...

Ciclismo – Domani la 100ª Milano-Torino : ufficializzato L’elenco dei partenti : Al via il neo Campione del Mondo Pedersen con Bernal, Valverde e Fuglsang tra i più attesi. La corsa verrà trasmessa in diretta nei cinque continenti ufficializzato l’elenco dei partenti della 100esima edizione della Milano-Torino NamedSport, la più antica Classica ciclistica al mondo la cui prima edizione risale al 1876, organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport, in programma Domani 9 ottobre. Tra i nomi di spicco il neo ...

Tre Valli Varesine 2019 : la startlist e L’elenco dei partecipanti. Presenti Roglic - Bernal e Nibali : Domani (martedì 8 ottobre) si correrà la 99ma edizione della Tre Valli Varesine, ultima prova del trittico regione Lombardia. I corridori affronteranno un percorso di 197,8 km da Saronno a Varese, con quasi 3000 metri di dislivello da superare. Una corsa che sarà quindi impegnativa, con il circuito finale di Varese caratterizzato da diversi strappi, su cui qualcuno potrebbe piazzare l’attacco decisivo. Al via ci saranno 22 squadre, di cui ben 14 ...

GP Beghelli 2019 : la startlist e L’elenco completo dei partecipanti. Presenti Colbrelli e Bernal : Domenica 6 ottobre si correrà la 24ma edizione del GP Bruno Beghelli, classica che si svolge a Monteveglio. Il percorso misura 199,3 km ed è caratterizzato dal circuito di Zappolino, con 10 giri da percorrere, in cui è presente l’omonima salita, che renderà selettiva la corsa. Lo scorso anno si impose l’olandese Bauke Mollema che sarà nuovamente al via per cercare il bis. Nella Trek-Segafredo vedremo anche l’australiano Richie Porte, oltre agli ...

L’elenco dei condòmini morosi? Vietato pubblicarlo in bacheca : L’avviso in condominio, visibile anche a terzi, è contrario alle norme sulla privacy indicate dal Garante.

Ciclismo - Mondiali 2019 : la startlist e L’elenco dei partecipanti della prova in linea under 23. L’Italia ci prova : Momento di prove in linea per i Mondiali di Ciclismo 2019 nello Yorkshire. Dopo gli juniores tocca agli under 23 uomini: domani alle 15.10 il durissimo percorso da Doncaster ad Harrogate, di 186,9 km. Sei italiani in gara, tutti a caccia del grandissimo risultato. Un elenco di partecipanti in ogni caso di livello stellare: andiamo a scoprire la startlist. startlist prova in linea under 23, Mondiali Ciclismo 2019 SVIZZERA 1 BISSEGGER Stefan 2 ...

Trofeo Matteotti 2019 : la startlist e L’elenco completo dei partecipanti. Ballerini ci riprova : È una delle ultime classiche di settembre per il circuito italiano ed europeo di ciclismo: stiamo parlando del Trofeo Matteotti, che si svolgerà domenica ed anticipa la settimana iridata. Il campione uscente Davide Ballerini ci riprova: a caccia di una maglia azzurra, l’uomo dell’Astana vorrà ripetere il successo dello scorso anno. Andiamo a scoprire la startlist (in aggiornamento) con l’elenco dei partecipanti. startlist ...