Juventus | Pjanic e Matuidi in dubbio per l' Atalanta | Sarri penserebbe a Bentancur e Rabiot

Juventus in ansia per Pjanic : il giocatore potrebbe tornare in anticipo a Torino : Ieri sera, Miralem Pjanic si è accasciato a terra al minuto 77 della gara tra Italia e Bosnia. Il numero 5 juventino ha sentito un fastidio muscolare e ha immediatamente chiesto il cambio. Il primo a sincerarsi delle sue condizioni è stato Leonardo Bonucci che quando ha visto il compagno a terra si è diretto verso di lui per sapere come stava. Al termine della partita lo stesso Miralem Pjanic ha rassicurato tutti dicendo che è il solito fastidio ...

Juventus - infortunio Pjanic : suona l’allarme - ecco i possibili tempi di recupero : infortunio Pjanic- suona l’allarme in casa Juventus dopo l’uscita dal campo di Pjanic durante il match di ieri sera tra Bosnia e Italia. Ko muscolare con possibile interessamento del flessore. Il centrocampista della Juventus ha abbandonato il campo con circa 15 minuti d’anticipo. Brutte notizie per Sarri, il quale potrebbe perdere il suo regista almeno […] L'articolo Juventus, infortunio Pjanic: suona l’allarme, ...

Juventus - il punto sugli infortunati : Pjanic e Matuidi a rischio per le prossime due gare : Juventus in ansia per la situazione degli infortunati. Maurizio Sarri al ritorno in campo contro l’Atalanta di sabato prossimo alle 15 dovrà fare i conti con almeno due assenze molto pesanti. Miralem Pjanic si è fermato con la Bosnia per il solito problema muscolare, quando tornerà a Torino verrà valutato per capire quali saranno i tempi di recupero. I problemi però non finiscono qui, anche Matuidi è fermo ai box da una settimana. Così la via ...

Juventus – Infortunio Pjanic : problema per il bosniaco nella sfida contro l’Italia : Pjanic si infortuna durante la sfida tra Bosnia e Italia: tifosi juventini in allarme Paura per la Juventus e tutti i tifosi bianconeri: Pjanic è stato costretto a fermarsi durante la sfida di questa sera tra Bosnia ed Italia alle qualificazioni ad Euro 2020 per un problema muscolare. Il bosniaco dovrà sottoporsi a dei controlli medici per capire l’entità dell’Infortunio, ma nonostante anche l’interessamento di Bonucci, ...

Infortunio Pjanic - preoccupazione in casa Juventus : problema muscolare con la Bosnia : Infortunio Pjanic – Sta per terminare Bosnia-Italia, gara valevole per le qualificazioni ad Euro 2020. Azzurri saldamente in vantaggio con le reti di Acerbi, Insigne e Belotti. Problemi per la Juventus. Miralem Pjanic, infatti, è stato costretto ad abbandonare la contesa a circa un quarto d’ora dal termine per un problema muscolare. Al primo impatto è sembrato un Infortunio all’adduttore, stessa zona colpita qualche ...

Torino-Juventus live - le formazioni ufficiali : gioca Pjanic - diversi cambi per Mazzarri : Torino-Juventus live – Manca poco al calcio d’inizio di Torino-Juventus, il “Derby della Mole”. Un appuntamento molto atteso in città e non solo. Una partita storica, la rivalità tra i granata e i bianconeri. La squadra di Mazzarri arriva a questa gara da un periodo estremamente negativo e l’allenatore si gioca molto. E’ praticamente un’ultima spiaggia quella concessa dalla società al tecnico ...

Juventus - la possibile formazione contro il Toro : Pjanic convocato - CR7 guiderà l'attacco : Questa mattina, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista del derby di questa sera contro il Torino. In questa seduta Maurizio Sarri ha potuto verificare le condizioni di Miralem Pjanic. Il numero 5 juventino ha smaltito il problema muscolare accusato contro il Lecce ed è nell'elenco dei convocati della Vecchia Signora. Adesso resta solo da capire se Maurizio Sarri deciderà di schierare Pjanic fra i titolari ...

Le probabili formazioni di Torino-Juventus : potrebbero trovare spazio Pjanic e Higuain : Questo sabato 2 novembre alle ore 20:45 si gioca Torino-Juventus, terzo anticipo dell'11a giornata di Serie A. Una sfida molto sentita, nonostante la distanza in classifica fra le due squadre, in quanto ogni derby cittadino rappresenta sempre un momento particolare per i tifosi. Le ultime da Vinovo Sarri teme molto il derby con il Torino e non vuole rinunciare al bosniaco Pjanic. Il centrocampista e regista della Juve, per rendimento e per ...

Juventus - Pjanic resta in dubbio per il derby : a centrocampo potrebbe giocare Emre Can : Questo pomeriggio la Juventus si è allenata in vista della partita di domani sera contro il Torino. Per Maurizio Sarri la seduta odierna è stata molto utile per capire le condizioni dei suoi giocatori, anche se ogni decisione verrà presa solo dopo la rifinitura di sabato mattina. Infatti, anche se la Juve giocherà 'in trasferta', la vigilia della Vecchia Signora sarà uguale alle partite che vengono disputate in casa....Continua a leggere

Juventus - Sarri tiene alta la concentrazione : “nel derby mi aspetto un Toro motivato. Dubbi su Pjanic e Ramsey” : Maurizio Sarri tiene alta la concentrazione in casa Juventus in vista del derby: l’allenatore bianconero non si fida del momento negativo del Torino La partita di cartello del sabato di Serie A è sicuramente il derby della Mole che metterà di fronte Juventus e Torino. Una partita che Maurizio Sarri invita i suoi a non prendere sotto gamba, nonostante le difficoltà che i granata hanno riscontrato nelle ultime partite: “un derby non è ...

Probabili formazioni Torino-Juventus : in dubbio Pjanic e Bernardeschi : Probabili formazioni Torino Juventus – Il posticipo del sabato sera è da cardiopalma per gli appassionati di calcio. In Serie A si prende la scena il “Derby della Mole”, Torino-Juventus. Momenti diversi, ambizioni lontane, ma l’obiettivo è per entrambe quello di vincere. Il tecnico Walter Mazzarri è a rischio esonero, quindi dai granata ci si aspetta molto sul piano delle motivazioni. In difesa Djidji sostituisce lo ...

Torino-Juventus - Sarri alla vigilia si sbilancia su Pjanic e sul modulo : le sue parole in conferenza : “Un derby non è mai una partita come le altre. Ha un significato speciale per entrambe le squadre. In passato sono andato a visitare Superga. Mi sembrava d’obbligo per commemorare un mito dello sport italiano”. Parla così del derby della Mole il tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Queste le sue parole nella conferenza stampa della vigilia. “Mi aspetto un Torino dalle grandissime motivazioni, un Toro da battaglia. ...

Torino-Juventus - Sarri conferenza stampa : “Derby match complicato. Pjanic? Ecco la verità” : TORINO JUVENTUS Sarri conferenza stampa- Vigilia del derby della Mole, con Maurizio Sarri pronto a qualche cambio nell’11 titolare anche in vista del prossimo match di Champions League contro il Lokomotiv Mosca. Salvo clamorosi colpi di scena, il tecnico bianconero riabbraccerà Higuain, pronto a scendere in campo dal primo minuto dopo la brutta ferita alla fronte rimediata nel match contro il Lecce. L’argentino sarà preferito a ...

Torino Juventus probabili formazioni : riecco De Ligt - dubbio Pjanic - novità in attacco! : Torino Juventus probabili formazioni- Vigilia di grande attesa in casa Juventus in vista del match di domani sera contro il Torino. Derby della Mole che si annuncia come sempre carico di grande aspettative e pronto a regalare particolari emozioni. Sarri si affiderà ancora al 4-3-1-2: Sczesny farà ritorno tra i pali al posto di Buffon. In difesa ritorno dal 1′ anche per De Ligt, il quale affiancherà Bonucci. Cuadrado occuperà la posizione ...