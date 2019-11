Hong Kong | la polizia dà l’assalto al campus

Cina : nessun compromesso su Hong Kong : 10.30 Non c'è "alcun margine" di compromesso nella "lotta" contro i manifestanti antigovernativi a Hong Kong: lo scrive in prima pagina il quotidiano del partito comunista cinese. "Abbiamo di fronte la battaglia fra tutela del principio 'un Paese,2 sistemi' e la sua distruzione-scrive la Voce del Popolo-Sulla questione,che coinvolge la sovranità nazionale e futuro di H.Kong, non c'è via di mezzo e assolutamente neanche spazio di compromesso. ...