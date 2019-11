"Salvini ha mentito in tribunale. Non mi piegherò" - Don Giorgio ancora all'attacco : Neppure la condanna da parte del tribunale di Lecco è servita a placare l'accanimento dell'ex parroco contro il leader della Lega: "Ho più di 80 anni, e per me sarebbe per lo meno da sciocco cedere ora, riponendo le 'armi' e lasciando perciò via libera ai prepotenti" Federico Garau Persone: Don Giorgio De Capitani Matteo Salvini ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti senza freni : torna a parlare di Gemma Galgani e di Anna Tedesco : Gran parte del pubblico di Uomini e Donne lo rivorrebbe vedere al trono over, ma per il momento si dovrà accontentare delle nuove dichiarazioni sulle protagoniste. Giorgio Manetti, l’ex cavaliere fiorentino che deve la sua popolarità alla burrascosa storia d’amore con Gemma Galgani, ha appena rilasciato un’intervista al settimanale Mio e, anche se appare molto difficile ipotizzare un suo ritorno nel parterre maschile dal momento che sarebbe ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani criticata da Giorgio Manetti : 'Fa parte dell'entourage' : Il percorso di Gemma Galgani a Uomini e donne continua ad essere monitorato da Giorgio Manetti, l'indimenticabile cavaliere del Trono Over. Sono trascorsi diversi anni dalla fine della loro frequentazione ma, mentre lui è felicemente fidanzato con Caterina, lei continua ancora l'infruttuosa ricerca dell'anima gemella. Dopo il breve flirt con Jean Pierre Sanseverino, l'attenzione della torinese si è recentemente spostata su Juan Luis Ciano, con ...

Giorgio Manetti : "Gemma Galgani ormai fa parte dell'arredamento di Uomini e Donne" : Giorgio Manetti, intervistato dal settimanale 'Mio', in edicola questa settimana, è intervenuto sulle vicende che riguardano l'ex fidanzata Gemma Galgani che, a distanza di anni, non ha ancora trovato l'anima gemella. La dama torinese, da qualche settimana, sta frequentando il bel Juan Luis con cui sembra aver provato un vero e proprio colpo di fulmine: Gemma? Lei ormai fa parte dell’entourage, dell’arredamento. Dopo dieci anni le auguro di ...

Diffamò Matteo Salvini : Don Giorgio De Capitani condannato. Dovrà pagare 7500 euro di multa : Don Giorgio De Capitani, 81 anni, sacerdote delle Brianza Lecchese, è stato condannato dal giudice di Lecco, Nora Lisa Passoni, per aver diffamato il leader della Lega, Matteo Salvini. La vicenda risale al 2015, quando il sacerdote pubblicò sul suo blog e sui social post ritenuti diffamatori nei confronti di Matteo Salvini che lo querelò. Lo scorso 23 ottobre Salvini, assistito dall’avvocatessa Chiara Eccher, si era ...

Lecco - insulti a Salvini : Don Giorgio pagherà multa e risarcimento : Il processo nei suoi confronti fu rinviato durante la seduta del 23 settembre scorso, ma oggi, 11 novembre, il giudice monocratico del tribunale di Lecco Nora Lisa Passoni si è pronunciata, condannandolo. L'ex parroco di Monte a Rovagnate (Lecco) don Giorgio De Capitani dovrà dunque pagare 7.500 euro, oltre ad ulteriori 7mila come risarcimento del danno di diffamazione ai danni di Matteo Salvini. I fatti contestati, e per i quali il religioso ...

Offese a Salvini - Don Giorgio condannato dal tribunale di Lecco : Per i pesanti insulti rivolti al leader del Carroccio, l'ex parroco di Monte a Rovagnate dovrà versare 7.500 euro di ammenda, oltre ai 7mila da corrispondere quale risarcimento Federico Garau Persone: Matteo Salvini Don Giorgio De Capitani ?

Uomini e Donne - Gemma Galgani : "Juan Luis? Ho avuto un colpo di fulmine. Non è il nuovo Giorgio" : prosegui la letturaUomini e Donne, Gemma Galgani: "Juan Luis? Ho avuto un colpo di fulmine. Non è il nuovo Giorgio" pubblicato su Gossipblog.it 09 novembre 2019 16:32.

Uomini e Donne - Gemma : Juan Luis e Giorgio diversi - sfogo su Jean Pierre : Uomini e Donne: Gemma Galgani confronta Jean Luis e Giorgio Manetti, poi attacca Jean Pierre Gemma Galgani in una lunga intervista su Uomini e Donne Magazine parla della nuova conoscenza con Juan Luis e si lascia andare a uno sfogo contro Jean Pierre. La dama torinese ha da poco concluso la sua frequentazione con il […] L'articolo Uomini e Donne, Gemma: Juan Luis e Giorgio diversi, sfogo su Jean Pierre proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Gemma Galgani conferma l'interesse per Juan Luis : 'Non è il nuovo Giorgio' : Da Jean Pierre a Juan Luis il passo è stato breve per Gemma Galgani che, in poche puntate di Uomini e donne, ha evidenziato un forte interesse per il suo nuovo cavaliere di origini venezuelane. Scaricata da Jean Pierre, che ha preferito Antonella, la dama torinese ha avuto subito la possibilità di conoscere l'uomo che l'ha colpita per la sua sensibilità. Lei stessa ne ha parlato nell'ultimo numero di Uomini e donne Magazine, dove ha rivelato di ...

Appello per curare Pepa : il cane che ha salvato la vita a Giorgio - il neonato abbanDonato : Nell’aprile scorso ha trovato il bebè abbandonato vicino al cimitero di Rosolina. Ora l’animale-eroe sta male: ha un tumore a una zampa, sta affrontando cure molto costose, e dovrebbe essere operata all’arto. "Lei ha salvato la vita ad un piccolo neonato, ora speriamo nel buon cuore della gente che possa salvare la vita del cane aiutandoci” dice la figlia della proprietaria.Continua a leggere

Martina Luciani - che trasformazione da Uomini e Donne. Oggi l’ex di Giorgio Alfieri è così : Era il 2006 quando Martina Luciani stregò Giorgio Alfieri, calciatore ed tronista di Uomini e Donne Maria De Filippi. La loro storia d’amore emozionò milioni di italiani e ancora Oggi in tanti li ricordano con affetto. Una grande passione quella di Giorgio e Martina, che nel 2008 hanno avuto Asia, la loro prima e unica figlia. Ma le cose poi non sono andate per il verso giusto e la relazione dei due ex protagonisti di Uomini e Donne è ...

Uomini e Donne - Giorgio contro Gemma : "Si fa maltrattare in tv - ma non molla la trasmissione" : Giorgio Manetti ha commentato le ultime vicissitudini sentimentali di Gemma Galgani a Uomini e donne. L'ex compagno della dama torinese, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, si è espresso così sulla fine della frequentazione con Jean Pierre, che l'ha rifiutata spiegando di considerarla solo un'amica:Gemma è una persona che tutti i giorni è in trasmissione a farsi maltrattare in quel modo, a farsi insultare, a farsi denigrare – che è una ...

Uomini e Donne - Giorgio critica Gemma : 'Si fa insultare ma non molla la trasmissione' : Mentre a Uomini e Donne su Canale 5 va in onda l'ennesima delusione amorosa di Gemma Galgani, la rivista "Nuovo Tv" riporta la dichiarazione al veleno che Giorgio Manetti ha fatto sull'ex fidanzata. Il toscano, infatti, ha commentato in modo piuttosto duro l'atteggiamento poco reattivo che la dama avrebbe nel Trono Over da quando lui ha abbandonato la trasmissione. Giorgio attacca Gemma sulle pagine di Nuovo Tv In tutte le interviste che ...