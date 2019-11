Charles Leclerc | GP Brasile 2019 | “Non dico di chi è la colpa | ma i rapporti con Vettel

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “Sono molto deluso da me stesso” : Le qualifiche del GP del Brasile non hanno sorriso al monegasco Charles Leclerc. Il monegasco, alfiere della Ferrari, ha ottenuto il quarto tempo del time-attack nel penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, il 22enne del Principato non è riuscito a massimizzare la sua prestazione come avrebbe desiderato, per via di un errore nel tentativo decisivo. Charles, c’è da dire, dovrà scontare la penalità di 10 ...

Formula 1 – Charles Leclerc è il poleman della stagione : l’ultimo a riuscirci in Ferrari fu Schumacher : Charles Leclerc è il poleman della stagione 2019 di Formula 1 con 7 pole position conquistate. L’ultimo a riuscirci in Ferrari fu Michael Schumacher La gara del Brasile non sarà esattamente una passeggiata per Charles Leclerc, vista la 14ª posizione di partenza sulla griglia, dovuta alle 10° posizioni di penalità da scontare (cambio power unit, ndr) in aggiunta al 4° posto delle qualifiche. Il giovane pilota monegasco ha però un ...

F1 - GP Brasile 2019 : perché è stato penalizzato Charles Leclerc? Cambio di motore per il monegasco - scatterà 14° : il regolamento : Il monegasco Charles Leclerc era cosciente che il weekend del GP del Brasile, ad Interlagos, sede del penultimo round del Mondiale 2019 di F1 sarebbe stato decisamente problematico. Il 22enne del Principato, quarto nell’ordine dei tempi nelle qualifiche, scatterà dalla casella n.14 per via di una penalità. A Charles, infatti, è stata comminata una penalizzazione di 10 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito la sua Power ...

Formula 1 – Charles Leclerc - errore e tanta amarezza : “stavo per fare la pole - sono deluso da me stesso” : Charles Leclerc mastica amaro dopo le qualifiche del Gp del Brasile: il pilota Ferrari ha mancato la pole a causa di un errore del quale si rammarica fortemente La gara del Brasile si appresta ad essere decisamente in salita per Charles CLeclerc. Il pilota Ferrari partirà dalla 14ª posizione in griglia a causa di 10 posizioni di penalità da scontare dopo il cambio della power unit. Il giovane monegasco avrebbe potuto chiudere qualche ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : l’errore di Charles Leclerc in FP3 al dettaglio : Charles Leclerc ha ottenuto la terza posizione nelle FP3 del Gran Premio del Brasile 2019 di Formula 1. Il monegasco sta utilizzando la quarta unità del propulsore di questa stagione e per questo dovrà scontare 10 posizioni sulla griglia di partenza e sarà impossibilitato a lottare per la pole nelle qualifiche che inizieranno alle 19:00. Durante le prove libere della mattina il talento di casa Ferrari, grazie al motore più fresco, avrebbe potuto ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “Sono contento della Ferrari - devo lavorare sul passo gara” : Charles Lecles ha concluso al secondo posto le prove libere 2 del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre a Interlagos. Il monegasco si è dovuto accodare al compagno di squadra Sebastian Vettel e dovrà scontare una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza per aver sostituito il motore. Il giovane alfiere della Ferrari sarà sicuramente chiamato a una gara di rimonta ma non perde l’entusiasmo come ...

Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “Non siamo veloci come vorremmo sul passo. Non so ancora con che gomma partirò” : Secondo tempo di giornata ad un’incollatura dal compagno Sebastian Vettel per Charles Leclerc nel venerdì di prove libere del Gran Premio del Brasile 2019 di F1 condizionato dalla pioggia della mattinata. Il monegasco è stato costretto, dopo i problemi riscontrati ad Austin, a utilizzare la quarta power unit della stagione e per questo sarà penalizzato di 10 posizioni. Il suo sabato sarà dunque diverso da quello degli altri e anche capire ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “Sostituire il motore è stata la giusta decisione” : Charles Leclerc guarda il bicchiere mezzo pieno in vista del prossimo GP del Brasile, penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, infatti, il monegasco dovrà scontare la penalità di 10 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito la Power Unit usata ad Austin (Stati Uniti), nell’ultimo round. Leclerc, infatti, in gara aveva una unità “datata” sulla sua Ferrari visto che nel corso delle FP3 il ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - Charles Leclerc in pista con il nuovo motore : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Brasile (15 novembre) – La presentazione del GP Brasile – Leclerc con il motore 2020? Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP del Brasile, penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, i piloti e i team cercheranno di trovare nel più breve tempo la messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e ...

Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “Sarà un weekend come tutti gli altri. Dobbiamo dare il 100%!” : Fa buon viso a cattivo gioco Charles Leclerc in vista del prossimo GP del Brasile, penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, infatti, il monegasco dovrà scontare la penalità di 10 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito la Power Unit usata ad Austin (Stati Uniti), nell’ultimo round. Leclerc, infatti, in gara aveva una unità “datata” sulla sua Ferrari visto che nel corso delle FP3 il ...

Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “La pista mi piace molto. Ayrton Senna è stato il pilota che più mi ha ispirato” : Non sarà una gara facile per Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari dovrà fare i conti con la penalità di dieci posizioni in griglia di partenza nel prossimo GP del Brasile, penultimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1, per la sostituzione della Power Unit n.2 usata ad Austin (Stati Uniti). Il motore era giunto al termine del proprio ciclo di vita e l’impossibilità ad usare il propulsore EVO3 (danneggiato nelle FP3 in Texas) ha ...

