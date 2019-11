Lega | Salvini | ‘contro di noi squadristi figli di papà viziati’

Elezioni Emilia Romagna - “Sardine contro Salvini” anche a Modena : flash mob contro la Lega : Dopo il successo di Bologna, quando ha chiamato a raccolta migliaia di persone in piazza Maggiore contro la Lega in occasione dell’arrivo in città del leader del Carroccio Matteo Salvini, ora il movimento delle Sardine antri Lega ha lanciato una nuova mobilitazione nella vicina Modena dove Salvini è atteso lunedì.Continua a leggere

I tedeschi non vogliono Salvini : veto Cdu ai rapporti tra Lega e Ppe : Per ora non va. E’ fallito il primo tentativo di Matteo Salvini di accreditare la Lega nella famiglia dei Popolari europei per costruire le ‘giuste relazioni’ e guadagnare la strada delle elezioni e del governo in Italia. Lo stop arriva dalla Cdu, apprende Huffpost da fonti del Ppe. Tra i più contrari, l’ex ministro tedesco Wolfgang Schauble. Ma in casa centrodestra, in Italia, ci sperano ancora.E’ da quando ...

Salvini tifo da stadio al Paladozza gremito - il leader della Lega lancia la sfida a Conte e Di Maio - “Se l’Emilia sceglierà come l’Umbria il futuro - qualcuno a Roma dovrà prenderne atto” : In Emilia Romagna si annuncia una campagna elettorale molto dura. Lo preannunciano le immagini di un Paladozza gremito di fan della Lega e di Salvini ma anche le immagini di Piazza Maggiore ieri sera strapiena di gente che era pro Stefano Bonaccini e Partito Democratico. Immagini contrastanti che dimostrano come sarà difficile e complicato vincere per il centrodestra in Emilia Romagna, regione da 50 anni rossa. Inoltre per una ...

Salvini alla disfida di Bologna e il segnale della piazza anti-Lega : Comizio del leader al PalaDozza, in piazza la protesta anti-Salvini (definita «bellissima» dal segretario dem Zingaretti)

Bologna - piazza anti-Lega gremita11mila "sardine" contro Salvini : Un mare di ‘sardine’ ha invaso il Crescentone di Bologna. Più di 11mila persone hanno risposto all’appello lanciato via Facebook da quattro ragazzi sei giorni fa, in risposta alla convention leghista del Paladozza, dove il leader del Carroccio Matteo Salvini è salito sul palco per aprire la campagna elettorale di Lucia Borgonzoni, candidata per il centrodestra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna. ...

Salvini a Bologna - migliaia in piazza contro la Lega : è iniziata la campagna elettorale in Emilia : Matteo Salvini ha aperto ieri la campagna elettorale per Lucia Borgonzoni a Bologna. Mentre nel PalaDozza si sono radunate oltre 5mila persone per sostenere la Lega, altre 6mila sono scese in piazza Maggiore in segno di protesta. Un secondo corteo organizzato dai centri sociali ha cercato di raggiungere il palazzetto, completamente blindato dalla polizia, ma gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno ripetutamente azionato gli idranti per ...

“Bologna non si Lega” - il flash mob delle “sardine” riempie pacificamente piazza Maggiore per dire no a Salvini : “Siamo liberi” : Le “sardine” a Bologna hanno fatto il botto. Oltre 12.000 persone (secondo le stime degli organizzatori) hanno affollato piazza Maggiore fino a piazza Nettuno per il flash-mob in contemporanea all’evento di Salvini. I quattro ragazzi, Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa che, sei giorni fa su facebook, hanno lanciato l’idea della “prima rivoluzione ittica della storia”, del flash mob ‘6.000 ...

Salvini a Bologna - tensioni al corteo anti Lega : polizia usa gli idranti sui manifestanti : La tensione è salita quando i manifestanti hanno cercato di raggiungere la zona rossa formata intorno al Paladozza vive era in corso la convention della lega con la presenza di Matteo Salvini e della candidata Lucia Borgonzoni. C'è stato un lancio di oggetti e la polizia ha riposto con gli idranti disperdendo la folla.Continua a leggere

Lega - a Bologna sfida di piazze e numeri : Salvini apre la campagna per la Regione : Nella sera del 14 novembre apre ufficialmente la campagna elettorale della Lega per le regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio

Bologna - idranti contro i manifestanti del corteo contro Lega e Matteo Salvini : "Vi odiamo" : I soliti noti, "sinceri democratici". Siamo a Bologna, dove i centri sociali sono in strada per manifestare contro la sola presenza di Matteo Salvini in città, al PalaDozza la festa della Lega per lanciare la candidatura di Lucia Borzongoni, leader della coalizione di centrodestra, che il 26 gennaio

Lega : Presidente Ars - 'Salvini andrà a governare al 99 per cento' : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - "Matteo Salvini andrà a governare al 99 per cento..., non c'è dubbio". Lo ha detto il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, intervenendo alla trasmissione 'Casa Minutella'. "Oggi Forza Italia e Lega si trovano meglio insieme- dice Miccichè

A gennaio il congresso della Lega Esclusivo : ecco la svolta di Salvini : Lunedì 18 novembre 2019 si scriverà un pezzettino della storia politica italiana in Via Bellerio a Milano, nella sede della Lega. Matteo Salvini ha infatti convocato il consiglio federale, massimo organo del Carroccio. All'ordine del giorno, secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare, dovrebbe esserci la convocazione del congresso federale da tenersi... Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini : “Subito un emendamento della Lega per destinare 100 milioni a Venezia” : L'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia un emendamento della Lega per destinare 100 milioni di euro per mettere in funzione il Mose, il sistema di difesa di Venezia dalle acque alte. Il leader leghista ha anche esortato il Governo a destinare un miliardo previsto nella manovra economica per riparare ai danni subiti dal capoluogo veneto.Continua a leggere