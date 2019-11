Inter | il sogno di Marotta per giugno sarebbe Milinkovic-Savic RUMORS

Calciomercato Inter – Conte chiede rinforzi! Kulusevski e Giroud subito : in estate pronti due grandi colpi da sogno : Antonio Conte chiede rinforzi e l’Inter sembra volerlo acContentare: a gennaio si proverà a prendere Kulusevski e Giroud, in estate l’affondo per due big Nelle ultime settimane la linea di pensiero di Antonio Conte è stata fin troppo chiara: servono rinforzi per giocare 3 competizioni al top e ridurre il gap con la Juventus. E servono subito. Già a gennaio l’Inter ha tutta l’intenzione di assecondare il proprio allenatore con almeno due ...

Enrico Piaggio - Un sogno italiano - Roberto Ciufoli a Blogo : "Ho Interpretato Corradino D'Ascanio molto orgogliosamente!" (Video) : Martedì 12 novembre 2019, in prima serata su Rai 1, andrà in onda il film tv Enrico Piaggio - Un sogno italiano, diretto da Umberto Marino, con Alessio Boni, Violante Placido, Francesco Pannofino e Roberto Ciufoli.In occasione della conferenza stampa di presentazione del film tv, noi di TvBlog abbiamo intervistato Roberto Ciufoli, l'attore e comico che ha interpretato il ruolo dell'ingegnere aeronautico, Corradino D'Ascanio, vero inventore della ...

Andrea Zenga : "Tifo Inter - sogno un talk sportivo e allenare i giovani" - : Andrea Conti Il figlio dell'ex celebre portiere dell'Inter, Walter Zenga, si racconta, svelando i suoi sogni, i progetti e la voglia di lasciare un segno nel mondo del calcio, come allenatore. Andrea Zenga è il protagonista della nostra rubrica "Figli d'arte" Alto, atletico, il sorriso stampato in faccia e la faccia sognante di un 26enne che ama il mondo del calcio. Andrea Zenga è un figlio d’arte, si tratta del terzogenito nato ...

Inter - Conte no a Ibraimovich - il sogno segreto per gennaio è un altro grande campione : Sembrava quasi fatta per il passaggio di Zlatan Ibraimovich all’Inter. Il forte giocatore svedese sogna l’Inter e continua a parlare al suo staff di un imminente ritorno in Italia. Nelle scorse ore si era parlato di un possibile passaggio del forte giocatore svedese all’Inter. Il suo arrivo avrebbe consentito a Antonio Conte di avere una valida alternativa al panzer belga Lukaku. Il duo Marotta- Raiola, quest’ultimo agente del ...

Da Pioli al sogno di allenare la Lazio - Klose si racconta : “Stefano è l’uomo giusto per il Milan - Conte farà grande l’Inter” : L’ex attaccante della Lazio ha parlato dei protagonisti della Serie A, rivelando di sognare un giorno di allenare la Lazio Il calcio è rimasto la sua vita, anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo per diventare allenatore. Miroslav Klose adesso guida gli Allievi del Bayern Monaco, mantenendo le stesse caratteristiche mostrate in campo nel corso della sua carriera. Ph. sito Ac Milan Un occhio verso l’Italia lo lancia ...

Icardi augura all'Inter di tornare a vincere e dà fiducia a Lukaku : 'Ha bisogno di tempo' : Dopo un'estate di indiscrezioni e voci più o meno veritiere sui suoi rapporti con l'Inter e sul futuro, diventando un vero e proprio tormentone del calciomercato, Mauro Icardi è tornato a parlare. Questa volta però non l'ha fatto scrivendo frasi criptiche sui social network, ma ha scelto la Gazzetta dello Sport e un'intervista tradizionale nella quale ha parlato serenamente e apertamente della sua ex squadra, ma anche della sua nuova esperienza ...

Inter - Tapiro d’Oro per Conte dopo il ko con la Juventus : “non ho bisogno di nessuna vendetta” : L’allenatore dell’Inter ha ricevuto il Tapiro d’Oro per la sconfitta subita nella serata di ieri a San Siro contro la Juve Non avrà preso i tre punti contro la Juventus, ma Antonio Conte si è portato a casa un bel Tapiro d’Oro. Valerio Staffelli lo ha consegnato oggi all’allenatore dell’Inter, chiedendogli lumi sui motivi del ko di San Siro. “Cosa è successo? I ragazzi non hanno fatto quello che ...

Monica Setta a LaNostraTv : “Lavorare con Michele Guardì era il mio sogno” (InterVISTA) : E’ in TV su Rai1 nel fine settimana, dando il buongiorno agli italiani ogni sabato e domenica: stiamo parlando di Monica Setta, conduttrice della nuova edizione di Uno Mattina in Famiglia in coppia con Tiberio Timperi, partita il 14 settembre scorso e riscuotendo da subito un grande successo. Già padrona di casa di numerosi altri programmi televisivi, come Domenica In, Il Fatto del Giorno, Peccati i sette vizi capitali, Solo per Amore e ...