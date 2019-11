Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 novembre 2019) di Raffaella Arena* Nel 2016 i ragazzi di Africa Unita, Abdel, Moussa e Lucien – eritreo il primo, ivoriani gli altri due – si sono conosciuti a, nello spiazzo sottostante la fontana del ratto di Proserpina, nel lembo più orientale della piazza della stazione. Quando li incontro, in un caldo inizio di ottobre in cui l’estate si sofferma insistentemente sulla città, la fontana è senz’acqua. La poca rimasta è verde per le alghe e alcuni turisti dell’Est riposano là sotto bevendo un tè in lattina. Quando arriviamo io e Flore Murard – responsabile della comunicazione del programma PartecipAzione – Abdel, che porta degli occhiali con lenti fumè e dimostra modi decisi ma gentili, sta fotografando con il cellulare i documenti di Sami, un libico che è appena uscito dal carcere di piazza Lanza. Scoprirò nel pomeriggio che è una delle persone inserite nel...

ilfattoblog : Catania, nasce un nuovo progetto per formare rifugiati e richiedenti asilo. E per dare voce a chi non ce l’ha - Noovyis : (Catania, nasce un nuovo progetto per formare rifugiati e richiedenti asilo. E per dare voce a chi non ce l’ha) Pl… - TutteLeNotizie : Catania, nasce un nuovo progetto per formare rifugiati e richiedenti asilo. E per dare voce… -