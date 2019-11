Terminator Resistance arriva nei negozi con dei fumetti

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 15 novembre 2019) L’editore americano diDark Horse Comics e il publisher britannico di videogame Reef Entertainment, hanno fatto squadra per offrirti gratuitamente un bundle che include due esclusividigitali,Zero Day Exploit Part 1 & Part 2! Il bundle didigitali sarà incluso nella launch edition fisica* del videogiocoe fungerà da espansione agli eventi che vengono narrati nel gioco. Scritto da Arvid Nelson (Rex Mundi, Rage: After the Impact),Zero Day Exploit include le art di Andy MacDonald (The: 2029-1984) e Pete Woods (Cryptocracy,Salvation: The Final Battle) con colori di Dan Jackson (Stranger Things: Zombie Boys, Aliens) e testi di Nate Piekos di Blambot (The Mask: I Pledge Allegiance to the Mask, The Umbrella Academy).Zero ...

