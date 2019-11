L' Avvocato chiede una mano al giudice Corsa per non spegnere l' Ilva

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 15 novembre 2019) L’ultimo tentativo si spegne nel tardo pomeriggio al ministero dello Sviluppo economico. È lì, davanti ai sindacati e al governo, che l’amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli, conferma la decisione del colosso dell’acciaio di lasciare l’exdi Taranto: “Abbiamo deciso di andarcene, il recesso è in corso”. Dopo due ore e mezza di discussioni, accuse e contraccuse, le parti certificano l’impossibilità di avviare una trattativa. Richiesta, quasi invocata, mai partita. E ora la presa di consapevolezza impone all’esecutivo unacontro il tempo perché l’urgenza ha cambiato nome: non è più tenere Mittal a Taranto, è impedire lo spegnimento degli altoforni. Per farlo il governo punta sulla battaglia legale, affiancato dalla magistratura: ...

