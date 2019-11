Inter | Lukaku racconta il suo rapporto con Conte | “quando non gioco bene | voglio che me

Live Inter-Verona 0-0 : Conte con Lautaro e Lukaku : Inter e Verona scendono in campo questo pomeriggio alle ore 18 in un match di fondamentale importanza soprattutto per i nerazzurri, che non si possono permettere passi falsi nella corsa al primo...

Inter-Verona - le probabili formazioni : conferma per Lautaro e Lukaku : Uno degli anticipi in programma per la dodicesima giornata di Serie A è quello che si giocherà sabato 9 novembre alle ore 18:00 allo stadio "Meazza" di Milano e che vedrà di fronte Inter e Verona. Due squadre in corsa per obiettivi diametralmente opposti. I padroni di casa sono in piena lotta per il titolo, avendo un solo punto di distacco dalla Juventus capolista. Gli ospiti, invece, dopo aver vinto i play off di Serie B lo scorso anno, puntano ...

Borussia Dortmund-Inter - le probabili formazioni : in attacco sfida fra Alcacer e Lukaku : "Chi pensa che rinunceremo ad attaccare è sulla strada sbagliata". Questione di mentalità, quella che serve per affrontare partite di un certo livello. Al Signal Iduna Park di Dortmund, questa sera, saranno in 75.000 a spingere il Borussia. Ai tedeschi, al momento terzi in classifica e a pari punti proprio con i nerazzurri (ma in svantaggio negli scontri diretti), serve una vittoria per superare o pareggiare i nerazzurri negli scontri ...

Probabili formazioni 11^ giornata : Torino-Juve - riecco Higuain. Bologna-Inter - ancora Lautaro-Lukaku : Probabili formazioni 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta […] L'articolo Probabili formazioni 11^ giornata: ...

Probabili formazioni Borussia Dortmund Inter/ Diretta tv - Lukaku-Lautaro dal 1 : Probabili formazioni Borussia Dortmund Inter: Diretta tv e orario. Le mosse dei tecnici alla vigilia del big match del girone F della Champions league.

Pagelle e Highlights 11^ giornata : Atalanta-Cagliari 0-2 - rossoblù in zona Champions.Torino-Juventus 1-0 - decide De Ligt. Bologna-Inter 1-2 - doppio Lukaku : Pagelle 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta e […] L'articolo Pagelle e Highlights 11^ giornata: Atalanta-Cagliari ...

Inter - Lukaku è nella storia : con 9 gol in 11 giornate di Serie A ha eguagliato Ronaldo : Romelu Lukaku, fin da quando è approdato all'Inter, ha dovuto fare i conti con il "fantasma" di Mauro Icardi. Dopo il passaggio dell'ex capitano al Paris Saint-Germain in prestito, sia i tifosi che gli addetti ai lavori hanno cominciato a paragonare caratteristiche e prestazioni del centravanti belga con quelle del collega argentino, e in alcuni casi sono arrivate anche delle critiche piuttosto aspre. In realtà, numeri alla mano (e la ...

Inter ingrana la “sesta” - Lukaku stende Bologna : L'Inter ringrazia un Lukaku da record. Il gigante belga e' il primo giocatore della storia nerazzurra a segnare almeno 9 reti nelle prime 11 giornate ed e' sua la doppietta che consente alla squadra di Conte da proseguire la marcia da record in trasferta: 6 vittoria in altrettante partite. La sua doppietta vale pure la rimonta su un Bologna passato a condurre con Soriano, che vede sfumare il sogno di fermare gli avversari al minuto 91: quando ...

Borussia Dortmund-Inter - le probabili formazioni : possibile forfait per Reus - c'è Lukaku : Una delle gare più interessanti in programma per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League è quello che si giocherà il 5 novembre al Signal Iduna Park di Dortmund e vedrà di fronte Borussia Dortmund e Inter. Match valido per il gruppo F e che potrebbe rappresentare un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione, visto che si affrontano le due squadre che sono appaiate in classifica con 4 punti, a meno tre dal Barcellona ...

Rigore di Lukaku nel recupero - Inter vince 2-1 in rimonta a Bologna : L'Inter vince in rimonta 2-1 contro il Bologna al Dall'Ara. I rossoblu' erano andati in vantaggio con Soriano al 59', ma Lukaku ribalta la gara

Bologna-Inter - Lukaku firma con una doppietta la rimonta nerazzurra : finisce 1 a 2 : L’Inter soffre ma vince in rimonta a Bologna: finisce 2 a 1, merito di una doppietta di Lukaku, dopo una gara tutta in salita contro una squadra brillante ma ingenua nel finale. I nerazzurri mancano di cinismo sotto porta e commettono molti errori in fase di rifinitura ,ma soprattutto mostrano una stanchezza sempre più evidente. E allora servono i colpi dei campioni: Lukaku risponde presente sotto porta e si fa trovare pronto quando deve ...