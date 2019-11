Emergenza smog a New Delhi | “i bambini restino in casa” | le targhe alterne “non servono a

Emergenza smog a New Delhi : scuole chiuse e targhe alterne [FOTO] : A seguito dell’aggravarsi della situazione Smog, l’amministrazione di New Delhi ha deciso di chiudere le scuole oggi e domani e fare circolare le auto col sistema a targhe alterne: l’inquinamento è tornato a livelli che sfiorano l’Emergenza, intorno ai 460 AQI di media. La Corte Suprema ha suggerito ai responsabili del governo centrale misure come l’installazione di gigantesche torri anti-Smog, per inumidire ...

Emergenza smog in India : lieve pioggia riduce l’inquinamento a Delhi : La qualità dell’aria di Delhi nelle ultime ore è migliorata, anche grazie ad una leggera pioggia: i livelli AQI, (che misurano la quantità di PM 2.5) sono scesi a valori medi attorno a 230. Gli scorsi 3 e 4 novembre, giorni in cui la capitale Indiana era assediata dallo smog, si erano registrati valori medi di 660, con punte di oltre 900 in alcune zone (già 200 viene considerato un valore rischioso per la salute) . L'articolo Emergenza ...

India - Emergenza smog a Nuova Delhi : livelli 14 volte oltre i limiti - i peggiori degli ultimi tre anni. Voli cancellati per scarsa visibilità : “Una camera a gas“. Così il governatore Arvind Kejriwal ha definito Nuova Delhi, dove da giorni è scattata l’emergenza smog. L ’Aqi (Air quality index), che misura le particelle velenose nell’atmosfera, ha toccato quota 650, con punte di 708, e in alcune aree della città addirittura il record di 900, quattordici volte sopra il livello ritenuto accettabile. In alcune aree della città, come il quartiere di Bawana, è stato ...

India - Emergenza smog a New Delhi : scuole chiuse - cantieri fermi : Prosegue a New Delhi l’emergenza smog: una cappa soffocante avvolge la città, determinando un’emergenza di salute pubblica che ha obbligato a chiudere scuole e fermare cantieri. La coltre di inquinamento avvolge New Delhi ogni inverno, a causa degli scarichi dei veicoli, delle emissioni industriali e del fumo determinato dagli incendi agricoli negli Stati vicini, ma la crisi attuale è la peggiore degli ultimi 3 anni. Il governo ...

Emergenza smog in India : Nuova Delhi soffoca - voli deviati : Ancora allarme smog a Nuova Delhi che continua a soffocare in una nebbia spessa e tossica: è il peggior livello d’inquinamento mai raggiunto da anni, tanto che numerosi voli sono stati deviati o posticipati. Intanto, i politici a livello federale e statale si accusano reciprocamente della responsabilità della situazione e della mancata risposta alla crisi. “L’inquinamento ha raggiunto livelli insostenibili”, ha dichiarato ...