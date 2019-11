Calciomercato Sampdoria | si sondano due piste | un nome a sorpresa e un ritorno di fiamma

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019)– Una stagione non cominciata proprio sotto i migliori auspici e proseguita peggio. Ma, dopo il cambio di allenatore, i blucerchiati stanno provando a trovare un po’ di equilibrio e serenità. Non solo campo e questioni tecniche, però, il club ligure vuole anche intervenire nel mercato di riparazione. Due i nomi sondati per cercare di raddrizzare la situazione: Florenzi ed Eder. Per il primo, ci sarebbero stati contatti tra Ferrero e il procuratore dell’esterno giallorosso Alessandro Lucci. Nel caso di una cessione in prestito a gennaio, laavrebbe dato la massima disponibilità anche se ci sarebbe da trovate una soluzione per l’ingaggio fuori dal budget dei genovesi. Per quanto riguarda il secondo, invece, questo rientrerebbe tra i vari attaccanti su cui è forte l’interesse della società. Eder è attualmente in Cina, ...

