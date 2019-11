«Paperclipping» è l’ultimo trend in amore

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 14 novembre 2019)Cookie jarringPoketingTextlationshipGhostingOrbitingInstagrandstandingCloakingZombieingBreadcrumbing Benching CatfishingDalla textlationship, al ghosting al breadcrumbing… il dizionario per descrivere i nuovidi dating è sempre più ricco di metafore. L’ultimo fantasioso (e fastidioso)si chiama «», letteralmente fermare qualcosa con una graffetta. In realtà, la graffetta in questione non è una qualunque, ma Clippy di Microsoft Word che, fino al 2007, compariva improvvisamente sul nostro foglio di lavoro per chiederci se avevamo bisogno di aiuto per scrivere una lettera o formattare un documento. Oggi Clippy non c’è più, la Microsoft l’ha mandata in pensione, ma è rimasta nell’immaginario di tutti i Millennials. Come è nata, quindi, la correlazione tra la graffetta Clippy e le questioni di cuore? Da una illustrazione di ...