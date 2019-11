Non vedere è la colpa più grave di chi governa il Veneto da 25 anni

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 14 novembre 2019) Sicuramente le immagini di una Venezia allagata, quasi una bestialit&a; se si pensa alle sue origini e alla sua storia millenaria, fanno stringere il cuore. Daancor di pi&u;. Ma &e; inutile piangere oggi per i dai cittadini, cos&i; come al suo patrimonio artistico inestimabile e unico, per poi dimenticarsene dopodomani. Dirette web e tv, dichiarazioni pubbliche solenni, conti correnti per la raccolta fondi, dichiarazioni di stato di calamit&a; e poi, tra qualche settimana, arivederci Sior Par&o;n! Nel 2019 ilcon le sue meravigliose citt&a; &e; ancora impreparato all’emergenza climatica. Per ignavia o per interesse della sua classe dirigente e politica non coglie l’estrema necessit&a; di cambiare rotta, ora pi&u; che mai. Basta pensare a quanto descritto dal rigoroso Rapporto dell’Ispra sul ...

giannigipi : Se volete potete andare sui profili FB dei neonazisti arrestati in Toscana e da lì, vedere tutti gli amichetti affi… - fanpage : #Venezia affonda, e il Mose non c’è: 7 miliardi buttati per vedere San Marco allagata - CarloCalenda : Mi interesserebbe non vedere il lavoro di 3 anni buttato al vento. Ed è imbarazzante che i cittadini invece di chie… -