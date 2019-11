Mancini | “Domani vogliamo vincere Insigne e Chiesa? Mi sembra che siano sereni”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 14 novembre 2019) Il ct della Nazionale, Roberto, ha presentato in conferenza stampa la partita contro la Bosnia, in programma domani alle 20.45. La Bosnia non sarà un avversario semplice. “La Bosnia qui ha sempre vinto, quindi sicuramente è uno stadio dove si trova bene. Domani faremo del nostro meglio perché anche noicome loro e sicuramente sarà una bella partita. Vedremo alla fine chi sarà stato più bravo. Per batterci, però, dovranno giocare bene. È una partita molto importante al di là della classifica. Affrontiamo una squadra di giocatori tutti tecnicamente bravi, che sono anche fisici e veloci. Se non si sono qualificati è perché qualche partita l’hanno giocata al 50% mentre contro di noi giocheranno al 200%, altrimenti sarebbe stata probabilmente l’altra squadra a qualificarsi. Sarà un bel test, che ci permetterà di migliorarci come squadra e lo sarà ...

