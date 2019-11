Lega | Presidente Ars | ' Salvini andrà a governare al 99 per cento'

Wsj : “Via libera a fusione Fca-Psa. Elkann presidente - Tavares amministratore deLegato” : fusione approvata. Secondo il Wall Street Journal, Fca e Psa si uniranno in una nuova società: John Elkann sarà il presidente mentre Carlos Tavares l’amministratore delegato. Il consiglio di amministrazione di Psa ha già dato il via libera, mentre quello di Fca è previsto in serata. Psa dovrebbe avere sei posti nel consiglio di amministrazione, mentre a Fca ne andranno cinque. L'articolo Wsj: “Via libera a fusione Fca-Psa. Elkann ...

Umbria - centrodestra a valanga. Lega primo partito. Flop Pd e M5S. Tesei nuovo presidente : Una sconfitta netta, che assomiglia ad una disfatta. L'Umbria si colora di blu e ha, come nuovo presidente Donatella Tesei. Quando mancano ancora una quindicina di sezioni si è consolidato...

Elezioni Umbria - trionfa il centrodestra con più di 20 punti di vantaggio : Tesei presidente. Lega oltre il 37% - il Pd al 21 - 4% - M5s sotto il 9 : Dopo 50 anni l’Umbria non è più una regione rossa. Il centrodestra ha stravinto le Elezioni e per la prima volta dal 1970 la regione non sarà amminsitrata dalla sinistra. Anzi: come già era successo alle europee, gli umbri si sono riscoperti leghisti. Il partito di Matteo Salvini è di gran lunga la prima forza in regione con più di 37 punti percentuali. Anche la nuova presidente è leghista: si chiama Donatella Tesei, è senatrice del ...

Perché M5s e Lega dovrebbero scommettere su Draghi presidente della Repubblica : Nel corso del suo ultimo consiglio direttivo da presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, con un sospiro a metà tra il sollievo e la goduria pura, ha affermato che l’Europa non se la passa poi così male e che per quanto riguarda la moneta unica le cose, oggi, non potrebbero andare megli

Tutti in piedi ad applaudire Juncker dopo il suo ultimo discorso - ma Zanni (Lega) resta seduto. E l’ex presidente reagisce così : “Prendetevi cura dell’Europa e combattete con tutte le vostre forze i nazionalisti stupidi e miopi. Viva l’Europa”. Sono state le ultime parole con cui il presidente della Commissione europea uscente, Jean-Claude Juncker, ha salutato la plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. I parlamentari si sono alzati in piedi ad applaudirlo, a eccezioni di pochissimi membri. Tra loro, in prima fila, l’esponente della Lega, ...

Pallavolo – Il 26 dicembre la SuperLega : il commento del Presidente Cattaneo : La Superlega in campo il 26 dicembre: la soddisfazione del Presidente Cattaneo E’ arrivata oggi l’ufficialità che il turno di Superlega, originariamente in programma il 25 dicembre, si disputerà il giorno di Santo Stefano. Lo spostamento di data è stato accolto con soddisfazione dal Presidente Pietro Bruno Cattaneo: “Come ci eravamo augurati nei giorni scorsi si è trovata una soluzione che salvaguardi sia lo spettacolo, ...

Senato - Lega : “Presidente Conte - sui dazi lei è falso come il Parmesan”. Casellati sospende l’Aula : Bagarre in Aula a Palazzo Madama sulla questione dei dazi degli Stati Uniti. Simone Bossi (Lega), ha attaccato il presidente del Consiglio Conte: "Presidente, lei è falso come il Parmesan...''. Dai banchi della Lega in molto hanno mostrato i cartelli con la scritta 'falso'. La presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, ha deciso quindi di sospendere la seduta per qualche minuto.Continua a leggere

Lucia Morselli è la nuova presidente e amministratrice deLegata di ArcelorMittal : ha preso il posto di Matthieu Jehl : Lucia Morselli è la nuova presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal: ha preso il posto di Matthieu Jehl. Con una nota la multinazionale ArcelorMittal – che ora è proprietaria degli stabilimenti dell’ex ILVA di Taranto – ha parlato del cambio alla

La Figc apre un’inchiesta sull’elezione di Micciché a presidente della Lega Calcio : Secondo quanto scrive Business Insider Italia, la Figc avrebbe aperto un’inchiesta sull’elezione di Gaetano Miccichè a presidente della Lega Serie A. La procura federale starebbe indagando sull’assemblea in cui Micciché è stato eletto, tenutasi il 19 marzo 2018. In particolare, si punta il dito sul fatto che Micciché non abbia lasciato la carica nel CdA di RCS, guidata dal presidente del Torino Urbano Cairo e che quindi non sia di fatto ...

Volpi (Lega) eletto presidente Copasir : 15.05 Il leghista Raffaele Volpi è stato eletto alla guida del Copasir con 6 voti.Un voto ad Elio Vito,FI,tre schede bianche da parte degli esponenti M5S. L'azzurro Vito, rferiscono fonti dell'opposizione, avrebbe deciso di non votare il leghista Volpi e di sfilarsi così dall'accordo chiuso ieri nel centrodestra. L'ex sottosegretario alla Difesa succede a Lorenzo Guerini che aveva lasciato l'incarico dopo la nomina a ministro della Difesa.

Copasir - Raffaele Volpi (Lega) eletto presidente con 6 voti : Raffaele Volpi, parlamentare della Lega, è il nuovo presidente del Copasir. Sono stati sei i voti a suo favore, mentre un voto è andato a Elio Vito di Forza Italia. Tre le schede bianche, di esponenti grillini.Continua a leggere