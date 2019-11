Inter | non solo Mertens | Marotta sarebbe interessato anche ad Allan

Acqua alta a Venezia - Berlusconi : “Chiesto l’Intervento dell’Ue - con il Mose non sarebbe successo” : “Ero al telefono con il sindaco diVenezia. Il disastro è veramente grande, i danni elevati e quindi abbiamo chiesto anche in Parlamento europeo con un’interrogazione di far accedere Venezia al fondo europeo, andrò personalmente io a parlare perché venga concesso immediatamente all’Italia questa possibilità”. Così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in una conferenza stampa alla Camera. “Con il Mose in ...

Inter - Skriniar sconfessa Conte : “meglio giocare ogni tre giorni - almeno non dobbiamo allenarci molto” : Il difensore slovacco ha parlato dal ritiro della sua nazionale, soffermandosi sugli impegni ravvicinati a cui deve spesso far fronte l’Inter Antonio Conte si lamenta dei troppi impegni ravvicinati a cui deve far fronte l’Inter, Skriniar invece benedice questo calendario così fitto. Il difensore slovacco ha parlato dal ritiro della propria nazionale, sottolineando come sia meglio giocare piuttosto che allenarsi ...

Calciomercato Milan - Mandzukic non Interesserebbe : si starebbe pensando a Olmo e a Mertens : Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' i dirigenti del Milan non sono interessati ad acquistare l'attaccante veterano della Juventus Mario Mandzukic. Il Nazionale croato è stato più volte al centro di voci che parlavano di un allontanamento dal club bianconero sin dall'arrivo del nuovo allenatore Maurizio Sarri. Le voci sul futuro alla Juventus di Mandzukic si sono intensificate quando è stato estromesso dalla liste della UEFA Champions ...

Milano - dodicenne non riesce a togliersi l’anello : Intervengono i vigili del fuoco : Un anello incastrato al dito che non voleva proprio saperne di uscire. Protagonista una dodicenne di Milano, costretta ad andare al pronto soccorso per rimuoverlo. Una volta giunta nell’istituto clinico Città Studi di Milano, nessuno è riuscito a sfilarlo e così è stato reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno deciso di utilizzare un utensile elettrico per segare l’anello e liberare la mano della ...

Borghi vs Gualtieri : “Con voi tassi d’Interesse su Btp aumentati - tanto fenomeni non siete”. “Spread cresciuto con Lega al governo” : “Glielo devo dire, sullo spread: siete entrati in carica il 5 settembre, e da allora i tassi di interesse sui Btp sono aumentati del 50%. Forse tanto fenomeni non siete“. A dirlo, con tono polemico, il presidente della commissione Bilancio, Claudio Borghi (Lega), rivolto al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso dell’audizione davanti a senatori e deputati sulla prossima legge di Bilancio. Gualtieri ha ...

L’Aia ritira la tessera all’arbitra picchiata in campo : Interviste tv non autorizzate : “Dopo 15 anni di onorato servizio mi viene ritirata la tessera perché ho cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza sugli arbitri!” Elena Proietti da Terni non fa più l’arbitra. Un anno fa aveva denunciato in tv la violenta aggressione subita mentre dirigeva una gara di Prima Categoria umbra. Il pugno che la colpì in faccia, con relativo procedimento penale, che le ha lasciato danni permanenti a un ...

Nadia Toffa - social contro Barbara D'Urso dopo Intervista alla mamma : non andò al funerale : I social non dimenticano, e talvolta non perdonano. Ieri, a Domenica Live è stata ospite Margherita Rebuffoni: la mamma di Nadia Toffa ha regalato un ricordo toccante della figlia che lo scorso 13 agosto si è spenta a 40 anni dopo aver lottato contro un tumore che le aveva attaccato il cervello. La conduttrice e inviata de Le Iene, esempio di forza e coraggio, è stata celebrata anche da Barbara D'Urso: nel corso dell'intervista alla mamma, ha ...

Inter-Mertens - parla Venerato : “Non si farà - ci arrivano smentite importanti” : Inter-Mertens, le ultime sul calciomercato del Napoli Ciro Venerato, collega della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Calcionapoli24. Queste le sue parole. “Mertens-Inter? No, il matrimonio col belga non si farà e ci giungono autorevoli smentite, non di facciata, dalla dirigenza nerazzurra. Dries Mertens, infatti, non interessa tatticamente ad Antonio Conte che in quella zona del campo chiede sì un attaccante, ma ...

Savelli : la differenza tra Napoli e Inter è che la pura rabbia non funziona senza controllo : Su Libero Claudio Savelli scrive di Inter e Napoli e del differente modo che hanno trovato per uscire e non uscire dalla crisi in cui sono piombate dopo il martedì di Champions della scorsa settimana. Conte, con le sue dichiarazioni contro la società, cercava di far compiere alla squadra un salto di qualità mentale. Ci è riuscito. “La squadra non è venuta meno alle sue responsabilità. Anzi, ha sfoderato una delle migliori prestazioni ...

Sergio Mattarella - la nonnina che lo insultava rischia il carcere : il suo Interrogatorio disperato : Tra chi potrebbe finire a processo per gli insulti irriferibili contro Sergio Mattarella c'è anche la signora Elvira Zanrosso, pensionata di 68 anni residente a Bologna. Erano i giorni della formazione del governo M5s-Lega, per la precisione il momento era quello in cui il Capo dello Stato rifiutò i

Anestestista in Usa. “L’Italia non è più attrattiva per i medici. Qui è impensabile che la politica Interferisca con la sanità” : “L’Italia non è attrattiva per i medici. È un paese che per sopperire alla loro mancanza pensa di assumere neolaureati senza specializzazione e di tenere in servizio il personale sanitario fino a 70 anni”. A parlare è Luca La Colla, anestesista italiano che oggi lavora negli Usa, e che denunciato con una lettera aperta sulla rivista scientifica The Lancet l’inadeguatezza delle strategie finora discusse in Italia per far tornare i medici in ...

Interrogata la nonna hater che insultava Mattarella su Facebook : "Contagiata dal clima - voglio chiedergli scusa" : Elvira Zanrosso, tra i 9 indagati per le offese social al capo dello Stato: "Ho 68 anni, sono un'istintiva. In quel periodo Grillo gridava di qua, Di Battista di là"

Inter – Antonio Conte non nasconde la sua gioia - la dedica post vittoria è dolcissima : “a mia figlia” : Antonio Conte soddisfatto e felice dopo la vittoria dell’Inter contro l’Hellas Verona: le parole del tecnico nerazzurro al termine del match Ottima rimonta dell’Inter oggi pomeriggio nell’anticipo della 12ª giornata: i nerazzuri hanno battuto l’Hellas Verona, portando a casa tre preziosi punti e regalando una grande soddisfazione ad Antonio Conte: “siamo felici perché 31 punti dopo 12 partite sono un bel ...