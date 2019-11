Inter | Conte non vorrebbe l' acquisto di Rakitic

Calciomercato Inter - Mertens snobba Conte e Marotta - vorrebbe trasferirsi in MLS (RUMORS) : Nelle ultime ore, le principali indiscrezioni di mercato avrebbero confermato la possibilità concreta di un trasferimento di Mertens dal Napoli già a gennaio. La punta belga, infatti, fatica a trovare l'intesa contrattuale con la dirigenza del Napoli per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2020. I principali media sportivi riportano di una possibile offerta dell'Inter per il nazionale belga, con Conte che è alla ricerca di rinforzo ...

Sangermani - match analyst : “Milan-Napoli può avere contenuti molto Interessanti e su Gattuso…” : Gattuso, il match analyst: Certe informazioni non mi arrivano, ma la stima di De Laurentiis fa piacere al mister… Sangermani MILAN NAPOLI GATTUSO — A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Marco Sangermani, match analyst dello staff di Rino Gattuso, per parlare dei Milan – Napoli e della stima che De Laurentiis ripone in Gattuso. Queste le parole di ...

Calciomercato Inter - in arrivo tre-quattro grossi nomi - richiesti da Conte per vincere lo scudetto : Il mercato dell’Inter in queste ore si sta facendo sempre più frenetico. Antonio Conte ha più volte pubblicamente chiesto alla dirigenza rinforzi. La rosa così come composta è corta, servono nuovi innesti freschi per poter competere con la Juventus e cercare di vincere un campionato ancora alla portata. La Juventus è a un solo punto di distanza. Marotta, in queste ore sta cercando in tutti i modi di acContentare il suo tecnico. Si ...

Inter - Skriniar sconfessa Conte : “meglio giocare ogni tre giorni - almeno non dobbiamo allenarci molto” : Il difensore slovacco ha parlato dal ritiro della sua nazionale, soffermandosi sugli impegni ravvicinati a cui deve spesso far fronte l’Inter Antonio Conte si lamenta dei troppi impegni ravvicinati a cui deve far fronte l’Inter, Skriniar invece benedice questo calendario così fitto. Il difensore slovacco ha parlato dal ritiro della propria nazionale, sottolineando come sia meglio giocare piuttosto che allenarsi ...

Calciomercato Inter – Conte chiede rinforzi! Kulusevski e Giroud subito : in estate pronti due grandi colpi da sogno : Antonio Conte chiede rinforzi e l’Inter sembra volerlo acContentare: a gennaio si proverà a prendere Kulusevski e Giroud, in estate l’affondo per due big Nelle ultime settimane la linea di pensiero di Antonio Conte è stata fin troppo chiara: servono rinforzi per giocare 3 competizioni al top e ridurre il gap con la Juventus. E servono subito. Già a gennaio l’Inter ha tutta l’intenzione di assecondare il proprio allenatore con almeno due ...

Inter – Conte analizza i suoi metodi di allenamento : “sono passionale - chi lavora con me sa che…” : Antonio Conte soddisfatto del suo metodo di lavoro: le parole del tecnico dell’Inter sul suo modo di allenare Antonio Conte sa sempre quello che vuole e lavora quotidianamente con motivazione e concentrazione. A volte, l’atteggiamento dell’allenatore dell’Inter appare troppo focoso, ma è stato il tecnico stesso a chiarire la situazione: “sono molto passionale, ho grande passione per il calcio. Qualsiasi cosa ...

Inter - il mercato e la legge di Conte : test d'ingresso ad ogni potenziale acquisto : L'Inter è stata sicuramente una delle grandi protagoniste della scorsa sessione estiva di calciomercato e molto probabilmente lo sarà anche a gennaio. Un ruolo importante nelle strategie del club nerazzurro lo gioca il tecnico, Antonio Conte, che l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha definito come il vero top player di questa rosa. E non è un caso che ogni acquisto sia sottoposto alla supervisione dell'allenatore salentino. La scorsa ...

Calciomercato Inter - un trio delle meraviglie per Conte - Marotta tratta per gennaio - Mertens - Tonali e Chiesa : Un Calciomercato scoppiettante quello che si appresta a fare il direttore generale dell’Inter Marotta. Antonio Conte ha più volte detto che vuole a tutti i costi che la sua rosa sia rinforzata. Il motivo è molto semplice, tra squalifiche e soprattutto infortuni sono sempre gli stessi giocatori che scendono in campo. La mancanza di una rosa ampia si avverte soprattutto in attacco dove servono alternative a Lukaku e Lautaro ...

Inter - i meriti di Conte e la rivincita di Barella : così si tiene testa alla Juventus : E’ grazie a questa pazza Inter se il discorso Scudetto è ancora aperto per il campionato di Serie A. L’estate è ormai lontana, a metà novembre le posizioni in classifica vanno delineandosi e pian piano vengon fuori sempre più certezze. La Juventus è come al solito in fuga e favorita al successo finale, ma quest’anno c’è una nuova (vecchia) concorrente che si sta mostrando più agguerrita che mai. La squadra ...

Calciomercato Inter - Florenzi possibile rinforzo per Conte (RUMORS) : Nella nuova Roma di Fonseca, oltre a risaltare i numerosi infortuni che hanno colpito gran parte della rosa, spicca sicuramente l'esclusione di Florenzi dai titolari. Il capitano non è ritenuto il terzino ideale per il tecnico portoghese ma allo stesso tempo Fonseca non lo ha schierato neanche centrocampista, preferendogli in caso di necessità il difensore Mancini. A Parma abbiamo assistito all'ennesima esclusione del giocatore, che è stato ...

Inter - Conte avrebbe scelto i rinforzi : tra questi ci sarebbe Matic : L'Inter potrebbe muoversi con grande aggressività nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ha tuonato nel post partita di Champions League contro il Borussia Dortmund, evidenziando tutti i limiti presenti all'Interno della rosa a sua disposizione. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha già fatto sapere, dichiarandolo anche più volte ai microfoni dei cronisti, che si farà il possibile per ...

Inter - lo sfogo di Conte post Dortmund sarebbe stato indirizzato ad Ausilio : La sconfitta subita in Champions League ai danni del Borussia Dortmund brucia ancora in casa Inter. Un ko che rischia di aver portato anche un notevole danno economico nei confronti del club nerazzurro. La sola vittoria in terra tedesca avrebbe portato oltre due milioni di euro senza contare che si è complicata notevolmente anche la corsa alla qualificazione che frutterebbe decine di milioni. Nel post partita si è fatto sentire Antonio Conte con ...

Inter – Antonio Conte non nasconde la sua gioia - la dedica post vittoria è dolcissima : “a mia figlia” : Antonio Conte soddisfatto e felice dopo la vittoria dell’Inter contro l’Hellas Verona: le parole del tecnico nerazzurro al termine del match Ottima rimonta dell’Inter oggi pomeriggio nell’anticipo della 12ª giornata: i nerazzuri hanno battuto l’Hellas Verona, portando a casa tre preziosi punti e regalando una grande soddisfazione ad Antonio Conte: “siamo felici perché 31 punti dopo 12 partite sono un bel ...