Incredibile Rieti | deferiti i calciatori | “denuncia se non si presentano contro la

(Di giovedì 14 novembre 2019) E’ una situazione delicatissima per il, il club che sta disputando il campionato di Serie C nel Girone C è in grave crisi dal punto di vista economico. Inon hanno ricevuto gli stipendi, non si sono allenati in settimana e minacciano di non scendere in campo nel prossimo matchla Reggina. La Italdiesel ha deferito i giocatori che, il 12 e 13 novembre non si sono allenati e la situazione potrebbe peggiorare in caso di scioperoil club calabrese: “La F.C.s.r.l., attraverso l’amministratore unico sign. Troise Giuseppe, rende noto che tramite lo studio legale del conosciuto ed apprezzato professionista avv. Eduardo Chiacchio, ha provveduto a deferire tutti i propri, per non essersi presentati agli allenamenti del 12 e 13 novembre 2019, senza alcun giustificato motivo, ma soprattutto violando gravemente i regolamenti ...

