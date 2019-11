Giacomo Urtis | la gaffe su Francesca Cipriani gela lo studio di Mattino 5 Lei non si

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 14 novembre 2019)ospite aCinque racconta dei suoi ritocchini, ma in particolare dell’ultimo intervento per diventare ancora più curvy. La ex concorrente de La Pupa e il Secchione, infatti, rivela di essersi rifatta i glutei per essere ancora più morbida e ottenere un fisico a clessidra, simile a quello che sfoggiano Jennifer Lopez e Kim Kardashan. ACinque si parla del dilemma “curvy o slim” eè intervenuta raccontando la sua bellezza curvy. A pochi giorni dal Natale, la showgirl si regalata a un ritocchino ai glutei dal chirurgo dei vip. Dopo l’intervento laè davvero al settimo cielo: ”Sono una vera portaerei”.L’ex pupa ha mostrato il suo nuovo lato b ringraziando il dottore e dicendosi soddisfatta del risultato per la gioia di tutti e tra le risate degli ospiti che lo “trovano molto rimpolpato”. Durante la ...

mattino5 : 'Giacomo Urtis ormai correttore di bozze!' @Balestritweet a #Mattino5 ?? - briseidenemesi : RT @PieraTriolo: Mazzancella più che Mengoni sembrava Giacomo Urtis e Monte più che Legend sembrava Aristoteles dell' Allenatore nel pallon… - PieraTriolo : Mazzancella più che Mengoni sembrava Giacomo Urtis e Monte più che Legend sembrava Aristoteles dell' Allenatore nel pallone #taleequaleshow -