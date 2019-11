F1 | Mercedes minaccia un addio | “Non abbiamo nulla da dimostrare | potremmo anche

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) Secondo quanto scritto da Marca.com, dopo aver saputo che la Ferrari ha già firmato il “Patto della Concordia” con Liberty Media, proprietaria dei diritti della F1, con un accordo che scatterà nel 2021, giungendo al 38% nella distribuzione dei proventi alle scuderie, lastarebbe pensando ad un clamoroso. Toto Wolff ha dichiarato: “Tutto indica che resteremo, ma non è così ovvio come potrebbe sembrare. Siamo nel mezzo della discussione sul nuovo “Patto della Concordia”, ma, in quale direzione sta andando il mondo dell’auto? In che modo la Formula 1 sarà rilevante? Come piattaforma per l’intrattenimento e l’innovazione tecnologica? Vogliamo rimanere su questa piattaforma a lungo termine?“. Prosegue Wolff: “La Ferrari è sempre stata in F1. Costruisce auto da corsa e da strada, ma per noi esiste una visione diversa ...

ColorsSounds : #Formula1, Toto #Wolff minaccia l'addio della #Mercedes: 'Non ci sono garanzie. E abbiamo vinto tutto' - infoitsport : Formula 1, clamoroso colpo di scena nel paddock: Toto Wolff minaccia l’addio della Mercedes - GordonMercedes9 : RT @pierlui89247685: LA MERCEDES VINCE TUTTO E SE NE VA? IL BOSS TOTO WOLFF MINACCIA IL RITIRO ALLA FINE DEL 2020: 'NON ABBIAMO ALTRO DA DI… -