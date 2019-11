Colpo alla ' ndrangheta | sequestrata una tonnellata di cocaina

Napoli - Colpo alla camorra : arrestato il nuovo super boss di Scampia : Gli agenti del commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Aldo Moro, a Mugnano di Napoli, un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale...

Colpo alla 'ndrangheta : 70 arresti da Nord a Sud per traffico di droga : Francesca Bernasconi Fermati 70 presunti membri di organizzazioni 'ndraghetiste dedite al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Carabinieri e guardia di finanza hanno anche sequestrato diversi beni e conti correnti Un maxi blitz contro la 'ndrangheta è in corso dalle prime luci dell'alba di questa mattina, in diverse città da Nord a Sud della Penisola. Sono oltre 400 i carabinieri del comando provinciale di Torino, ...

Calciomercato Juventus - possibile nuovo 'Colpo alla Pogba' : è Chong dello United (RUMORS) : La Juventus ha dimostrato - nell'ultimo Calciomercato estivo e non solo - come l'idea sia quella di investire su giovani di qualità, che siano pronti per il presente ma che diventino dei riferimenti soprattutto in futuro: gli acquisti di De Ligt, Demiral, Pellegrini e Romero per la prima squadra e Mota Carvalho, Han e Rafia per l'under 23 ne sono la dimostrazione. Inoltre, a gennaio potrebbe arrivare un giovane centrocampista offensivo ...

Calciomercato - Colpo di scena su Ibrahimovic : cessione alla Juve - altro svincolato al Parma ed asta per Krunic : Si sta giocando l’11^ giornata del campionato di Serie A ma è sempre l’occasione per pensare al Calciomercato, le dirigenze del massimo torneo italiano continuano a muoversi con l’obiettivo di anticipare i tempi per le prossime sessioni. Ecco tutte le trattative delle ultime ore ed interessanti indicazioni. IBRA – Sono ore caldissime per il futuro dell’attaccante Zlatan Ibrahimovic, lo svedese alla ricerca di ...

Juventus - assalto al gioiello dello United : nuovo Colpo alla Pogba : Juventus – Fabio Paratici ha messo gli occhi su Tahith Chong, esterno offensivo del Manchester United con il contratto in scadenza al 30 Giugno 2020. Nonostante reiterati tentativi di rinnovo, Red Devils e giocatore non hanno ancora trovato l’accordo per un’estensione contrattuale. Juventus, Chong nel mirino: possibile colpo alla Pogba La Juve ha fiutato il colpo e si è inserita prepotentemente sul ragazzo, con la speranza di ...

Mercato Juventus - da Salah a Son : possibile Colpo grosso dalla Premier : Mercato Juventus – La Juventus punta a migliorarsi continuamente. Dopo Ronaldo e De Ligt, Agnelli ha promesso che ci saranno altri colpi di quella portata, colpi capaci di far fare il salto di qualità definitivo alla rosa. I sogni restano Pogba e Mbappè, ma occhio alle ultime novità. Paratici continua a cercare in Premier League il prossimo colpo, dopo Eriksen o Pogba, spuntano due alternative molto interessanti. Due top player nuovamente ...

Fece cadere la nipote di 18 mesi dalla nave da crociera : nonno accusato di omicidio Colposo : È accusa di omicidio colposo per il nonno di Chloe Wiegand, bimba di 18 mesi morta a Porto Rico nel mese di luglio, dopo essere scivolata da una nave da crociera mentre era tra le mani dell’uomo. La vicenda aveva fatto il giro del mondo e ieri, lunedì 28 ottobre, il tribunale ha espresso giudizio nei confronti di Salvatore Anello, dopo la presentazione di prove da parte dei pubblici ministeri. Lo riporta Cbs News.La bimba, ...

Luca - autopsia : fatale Colpo alla testa : 22.31 Luca Sacchi è morto per un colpo di pistola, fatale, alla testa. La conferma arriva dai primissimi risultati dell' autopsia eseguita al Policlinico Umberto Primo sul corpo del personal trainer di 24 anni ucciso nella notte tra mercoledì e giovedì davanti a un pub in zona Appio, a Roma. I risultati ufficiali si conosceranno nei prossimi 60 giorni. "Non volevo ucciderlo, il rinculo della pistola me lo ha fatto colpire in testa",ha ...

Luca Sacchi - il testimone : «Lui ha spinto l'aggressore - poi lo sparo. Anastasia colpita con una mazzata». Per l'autopsia fatale il Colpo alla testa : Omicidio di Luca Sacchi, parla il testimone: «Lui ha spinto l'aggressore, poi lo sparo. Anastasia colpita con una violenta mazzata alla testa prima...

Mixer assesta un altro Colpo : il popolare streamer King Gothalion passa alla piattaforma di Microsoft : Da ora ptete aggiungere un altro popolare streamer di Twitch all'elenco di streamer passati alla piattaforma concorrente. Questa volta è il turno di Cory "King Gothalion" Michael, che passa alla piattaforma di Microsoft.Su Twitch, Michael ha oltre un milione di follower. Ma ha annunciato su Twitter che si sta trasferendo su Mixer. Attualmente, il suo nuovo account Mixer ha già accumulato quasi 11.000 follower poche ore dopo aver annunciato la ...

Mbappè Juventus - nuovo Colpo alla CR7 : sogno possibile - i dettagli! : Mbappè Juventus – La Juventus è ormai proiettata tra le più grandi realtà del calcio europeo. L’arrivo di Ronaldo in bianconero ha segnato un nuovo inizio, adesso i bianconeri sono mete d’arrivo per grandi talenti e non solo un’ottima squadra di passaggio (come è stato in passato). Agnelli proprio ieri ha parlato dell’aumento di capitale, aumento che porterebbe ancora più in alto il nome “Juventus” in ...

Sanremo Giovani - Colpo di scena : tre brani esclusi dalla selezione perché non sono inediti : Un vero e proprio colpo di scena per il secondo anno consecutivo a Sanremo Giovani con tre brani esclusi perché già editi. Se lo scorso anno sotto la lente di ingrandimento sono finiti Laura Ciriaco di “The Voice Of Italy” (poi eliminata per presunto plagio) e di “Amici” (assolto perché “i tecnici non avrebbero individuato l’avvenuta diffusione del brano”), stavolta gli artisti esclusi sono ben tre. Il 22 ottobre sono stati ...

Luca Sacchi - l'omicidio che scuote Roma : ucciso a 24 anni con un Colpo alla nuca : Roma Una rapina che sembra un omicidio di mala. Luca Sacchi, 24 anni, è morto sotto gli occhi della fidanzata, di un amico con cui stava chiacchierando e non lontano, nel pub dove voleva...