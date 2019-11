Caso Cucchi | condannati a 12 anni i due carabinieri

Fonte : blogo

(Di giovedì 14 novembre 2019) Stefanovenne ucciso. L'ha sancito la Corte d'Assise di Roma, che ha condannato iAlessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro a 12di carcere per il reato di omicidio preterintenzionale disponendo inoltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per i duela Procura aveva chiesto una pena a 18di reclusione. Dalla stessa accusa è stato invece assolto l'altro carabiniere, Francesco Tedesco, l'uomo chiave di questo processo che, grazie alla sua testimonianza, ha rotto il velo di omertà che copriva questa vicenda. Tedesco, per il quale anche la Procura aveva chiesto l'assoluzione dal reato di omicidio preterintenzionale, è stato invece condannato a 2e 6 mesi per falso.Sempre per falso è stato condannato anche Roberto Mandolini, il comandante della stazione Appia dove venne portatodopo l'arresto, per il quale è stata emessa una ...

SkyTG24 : Caso #Cucchi, la sentenza: 12 anni ai carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro - redazioneiene : Caso #Cucchi, condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale i due carabinieri che lo hanno pestato in caserm… - repubblica : Caso Cucchi, condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale due carabinieri. Ilaria: 'Stefano ora può riposar… -