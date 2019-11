20 idee per festeggiare capodanno 2020

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 14 novembre 2019) ButhanCrociera ai CaraibiCourmayeurCubaArgentinaParigiCanadaViennaGiapponeThailandiaCrociera tra gli Emirati ArabiFinlandiaAlta BadiaCerviniaPolinesiaLivignoNapoliMontegrotto TermeCastiglione di Sicilia (Catania)MaldiveQual è il vostro sogno di viaggio per cominciare alla grande l’anno che verrà? Nella gallery sopra ve ne proponiamo 20: 20perilin giro per il mondo e farvi il migliore degli auguri. Viaggiare allunga la vita: lo dice anche uno studio del Baylor College of Medicine di Houston che ha provato che partire rallenta la percezione del tempo. LE PROPOSTE Si comincia con il Buthan, la meta imprescindibile per ilper i grandi viaggiatori: è stato appena incoronato dalla Best in Travel, la guida delle guide di viaggio di Lonely Planet. Poi si continua con spiagge paradisiache come quelle dei Caraibi e della Thailandia, e per chi invece preferisce ...

borghi_claudio : Portate la colazione da casa e idee per l'Ilva di Taranto. Ma come siamo messi??? *** Conte scrive ai ministri: 'Po… - nzingaretti : Seguiamo il modello dei Dem Americani. Confrontiamoci sulle idee e poi uniti per fermare le destre. Ne ho parlato c… - ferrazza : Il presidente del Consiglio chiede, in una lettera su Repubblica, idee su Taranto per il Consiglio dei Ministri. Un… -