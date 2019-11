Test MotoGP 2020 | calendario | date e programma Prevista una riduzione di prove

MotoGP - Test Valencia 2019 : date - programma - orari e tv : Valencia sede dell’ultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, ma non solo. Il “Ricardo Tormo”, come da tradizione, sarà teatro anche di un qualcosa riguardante il futuro, vale a dire la due-giorni di Test (19-20 novembre) prevista sul tracciato iberico. Sessioni importanti per i team che sveleranno alcuni dei particolari delle nuove moto e lavoreranno alacremente per raccogliere informazioni utili in vista di quel che ...

MotoGp – Valentino Rossi punta al podio a Valencia - e sui Test ammette : “saranno settimane importanti” : Valentino Rossi a Valencia per un finale in bellezza: le sensazioni del Dottore alla vigilia dell’ultimo round della stagione 2019 di MotoGp Si corre domenica a Valencia l’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp. Con solo il titolo a squadre ed il terzo posto da decidere, i piloti sono pronti a dare battaglia per chiudere al meglio l’anno. Tra coloro che vorranno sicuramente far bene ci sono i piloti Yamaha, che hanno ...

Dalle wildcard 2020 in Moto2 ai rookie nei Test di Sepang in MotoGp : le novità introdotte dalla Commissione Gara : La Dorna ha approvato le wildcard per la stagione 2020 di Moto2, mentre i rookie di MotoGp potranno esordire nei test di Sepang Lo scorso 2 novembre la Commissione Gara si è riunita a Sepang per discutere e approvare alcune novità riguardanti Moto2 e MotoGp. La riunione, alla quale hanno preso parte Carmelo Ezpeleta (Dorna, Presidente), Paul Duparc (FIM), Hervè Poncharal (IRTA) e Takanao Tsubouchi (MSMA), con la presenza di Jorge Viegas ...

Motomondiale - Mondiale 2020 : tornano le wild card in Moto2 e vi saranno i rookie nei Test di MotoGP a Sepang : Arrivano alcune novità dal fronte MotoMondiale relativamente alla prossima stagione. La Commissione Gara formata da Carmelo Ezpeleta (Dorna, Presidente), Paul Duparc (FIM), Hervé Poncharal (IRTA), Takanao Tsubouchi (MSMA), Jorge Viegas (Presidente FIM), Carlos Ezpeleta (Dorna), Mike Trimby (IRTA, Segretario della riunione) e Corrado Cecchinelli (Direttore tecnologico), riunitasi a Sepang il 2 novembre, ha deciso di approvare alcuni cambiamenti ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Malesia 2019 : “A Sepang abbiamo fatto i Test invernali quindi sarò avvantaggiato” : Tra due giorni si torna in pista con il Motomondiale che fa tappa a Sepang per il Gran Premio della Malesia 2019, penultimo round stagionale e ultimo atto del massacrante trittico asiatico di fine campionato. Dopo il passaggio a vuoto di Phillip Island in cui Fabio Quartararo si è ritirato e Franco Morbidelli si è dovuto accontentare di una pessima undicesima piazza, la Yamaha Petronas è pronta per tornare ad occupare le posizioni di vertice su ...

VIDEO MotoGP - Highlights e sintesi GP Australia 2019 : Marquez vince ancora - Valentino Rossi va in Testa - poi cala : Lo spagnolo Marc Marquez ha vinto il GP d’Australia 2019 di MotoGP davanti al britannico Cal Crutchlow e al padrone di casa Jack Miller. La lunga battaglia col dominatore delle prove Maverick Vinales è terminata a poche curve dal termine con la caduta del catalano che tentava un ultimo disperato tentativo per riprendersi la vetta. Ottimo quarto posto per Francesco Bagnaia, al miglior risultato in carriera di categoria, poi per ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Valentino Rossi - un primo giro da fenomeno. Partenza super - vola in Testa - poi il calo delle gomme : Domenica a due facce in quel di Phillip Island per Valentino Rossi, protagonista di una buonissima qualifica e di una Partenza fenomenale prima di scivolare progressivamente in gara per una deludente ottava piazza finale. Il “Dottore”, scattato dalla quarta casella in griglia grazie ad un ottimo giro secco, ha fatto vedere tutto il suo talento allo start del Gran Premio d’Australia 2019 con un triplo sorpasso all’esterno ...

VIDEO Massimo Rivola : “La nuova Aprilia arriverà per i Test MotoGP in Malesia” : La nuova Aprilia si vedrà in pista in occasione dei Test in Malesia previsti per febbraio 2020, lo ha comunicato Massimo Rivola ai microfoni di Sky Sport chiedendo a tutti gli uomini della casa di Noale di rispettare la tabella di marcia che si sono prefissati. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Massimo Rivola rilasciate durante le prove libere del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre su circuito di Phillip ...

MotoGP : Ducati - Aprilia e KTM impegnate in Europa per una finestra di Test con i collaudatori : Il Motomondiale 2019 è nel bel mezzo del tradizionale trittico asiatico di fine stagione, infatti dopo l’appuntamento di Motegi sarà la volta di Phillip Island in Australia e poi di Sepang in Malesia per altri due weekend consecutivi di attività in pista. Mentre i team ufficiali del Mondiale MotoGP sono impegnati in questo tour de force da 3 Gran Premi in 15 giorni, i collaudatori di tre case scenderanno in pista nei prossimi giorni ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Johann Zarco con la LCR Honda negli ultimi 3 GP. Un “Test” per poi prendere il posto di Lorenzo? : Ha animato il paddock la notizia dell’arrivo nel Team LCR Honda di Johann Zarco. Il francese, appiedato dalla KTM, è in cerca di una sistemazione nel prossimo futuro e, visto l’infortunio del giapponese Takaaki Nakagami, avrà la sua chance nelle ultime tre apparizioni del Mondiale 2019 di MotoGP sulla moto nipponica. Una storia che però potrebbe non essere solo frutto della necessità ma anche un progetto a lunga scadenza. Non è un ...

MotoGP : addio ai tradizionali Test di fine stagione a Valencia nel 2020 - confermate le due giornate di Misano : Il Motomondiale si appresta ad affrontare il fine settimana del Gran Premio del Giappone 2019, primo capitolo del trittico asiatico che fa da antipasto al gran finale di Valencia. Nei giorni successivi all’ultimo round stagionale, andrà in scena proprio a Valencia la consueta finestra di test invernali utili per cominciare a girare in pista con le moto da sviluppare in vista del campionato successivo. Quest’oggi gli organizzatori ...

MotoGp – Troppe gare nel 2020 : la Gp Commission riduce le giornate di Test - i dettagli : Calendario 2020 ricco di gare: la MotoGp riduce le giornate di test La stagione 2019 di MotoGp sta per terminare: Marquez ha già festeggiato per la vittoria del titolo Mondiale, ma ancora c’è da stabilire l’ordine alle sue spalle, chi riuscirà a salire sul podio iridato al termine del campionato. Intanto ai piani alti si guarda già al futuro e, in particolar modo, alle giornate di test per le prossime stagioni. Considerando ...