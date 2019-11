SHAMELESS - Recensione 10x01 | We Few | We Lucky Few | We Band of Gallaghers!

Fonte : lostinaflashforward

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Tornae ritornano pure le nostre recensioni.Commentate liberamente e fateci sapere cosa vi è piaciuto di più e cosa meno.Attenzione: Spoiler!In pochi mesi possono cambiare tante cose e questo vale anche per i Gallagher. La famiglia più strampalata del mondo è tornata con alcuni cambiamenti significativi.Mentre Fiona è lontana e vive la sua vita (anche se il pensiero per i fratelli c'è sempre, come conferma la telefonata ad inizio episodio), è Debbie, ora, ad occuparsi della casa e della famiglia, pur continuando a crescere la sua bambina, Franny, e a lavorare come saldatrice. E' lei a gestire i 50000 $ lasciati dalla sorella maggiore e a dettare le regole della casa al grido di "Non sono la vostra domestica". Però, ha creato un posto tutto per sé pieno di capi di abbigliamento e biancheria intima delle migliori case di moda che indossa con sensualità e, soprattutto, ...