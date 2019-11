Ex Ilva : Provenzano - ‘Incentivi a porto Taranto - Mittal non faccia battaglia a Stato’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “L’ex Ilva non è solo Taranto ma riguarda l’Italia. Tutta la filiera dell’acciaio, gli stabilimenti di Novi Ligure e di Genova. E Taranto non è solo l’Ilva. Dobbiamo accelerare gli interventi già previsti e finanziati per lo sviluppo della città: le bonifiche, le misure per il quartiere Tamburi, il rilancio del porto velocizzando lo status di zona economica speciale che ...

Ex Ilva : Provenzano - ‘Incentivi a porto Taranto - Mittal non faccia battaglia a Stato’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “L’ex Ilva non è solo Taranto ma riguarda l’Italia. Tutta la filiera dell’acciaio, gli stabilimenti di Novi Ligure e di Genova. E Taranto non è solo l’Ilva. Dobbiamo accelerare gli interventi già previsti e finanziati per lo sviluppo della città: le bonifiche, le misure per il quartiere Tamburi, il rilancio del porto velocizzando lo status di zona economica speciale che stabilisce ...

Ex Ilva : Provenzano - ‘Incentivi a porto Taranto - Mittal non faccia battaglia a Stato’ (2) : (Adnkronos) – Per quanto riguarda il deposito da parte di ArcelorMittal dell’atto di recesso, Provenzano sottolinea: “sconsiglierei all’azienda di ridurre i rapporti con lo Stato italiano a una vicenda giudiziaria. Lo dico alla luce della presenza di Arcelor a Genova e Novi Ligure. Io sono a Bruxelles, ho parlato di Ilva anche con il vicepresidente della commissione Timmermans. Penso sia interesse dell’azienda ...